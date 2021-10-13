Осінні канікули для школярів у Києві розпочнуться за графіком – а саме 25 жовтня.

Як поінформували в прес-службі Київської міської державної адміністрації, причин для дострокового початку канікул у столиці немає.

За даними київської влади, станом на зараз у школах міста хворіють на коронавірус менш ніж 0,3% учнів (від усієї кількості школярів).

Водночас в усіх школах щеплення проти Covid-19 отримали понад 86% працівників.

Станом на сьогодні Київ перебуває в жовтій зоні карантину. У цій зоні працювати в офлайн-режимі можуть ті навчальні заклади, щонайменше 80% працівників яких вакциновані проти коронавірусу хоча б однією дозою. В протилежному випадку навчальний заклад має перейти на дистанційне навчання.

Як наголосили в КМДА, столиця дотрималася цієї норми для продовження навчання в школах.

Крім того, майже в усіх столичних закладах освіти вже увімкнули опалення. Повністю підключити школи до опалення (а їх у місті понад 900) планують за вихідні.

– У місті створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу, – наголосили в КМДА.

Там також нагадали, що, згідно з постановою Кабінету міністрів, навчання не повинно зупинятися навіть тоді, коли певний регіон потрапляє до червоної зони карантину (проте за умови 100% вакцинації працівників шкіл).

Міністерство освіти і науки сьогодні рекомендувало усім навчальним закладам в Україні оголосити осінні канікули 2021 з понеділка, 18 жовтня. Таку рекомендацію відомство висунуло у зв’язку зі стрімким зростанням випадків інфікування коронавірусом.

Перед цим Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала пропозицію МОЗ рекомендувати Міносвіти перенесення осінніх канікул в закладах освіти на 18 жовтня 2021 року.

А в Харкові школи ще вчора вирішили піти на осінні канікули на тиждень раніше, тобто з понеділка 18 жовтня. Триватимуть вони два тижні – до 31 жовтня включно. Так вирішила обласна комісія ТЕБ і НС.