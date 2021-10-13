В ОП запевнили, що ціна на газ залишиться стабільною: досить розганяти паніку

Україна має достатньо газу в сховищах для забезпечення потреб населення і соціальної сфери. Тарифи на газ встановлені та переглядатися не будуть.

Про це повідомив у Facebook заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що зараз лунає багато маніпуляцій від опозиційних політиків та деяких експертів щодо цін на газ. Вони розганяють паніку через проведення засідань обласних комісій техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС) щодо оголошення надзвичайних ситуацій з постачанням газу в регіонах.

– Комісії ТЕБ та НС зараз збираються в областях лише для подолання технічних моментів з метою прискорення підписання договорів на постачання газу. Газу у сховищах цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери. Жодних проблем із цим немає, – підкреслив Тимошенко.

Він повідомив, що до 15 жовтня НАК Нафтогаз України готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери (школи, садочки, лікарні).

Для населення встановлена ціна 7,42 грн за кубометр газу. Саме за такою ціною Нафтогаз продає паливо роздрібним постачальникам та теплогенерувальним компаніям для задоволення потреб населення.

Для об’єктів соціальної сфери кінцева ціна на газ становить 16,8 грн за кубометр. У ній вже враховані витрати на транспортування та ПДВ.

– Досить розганяти паніку. Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни, – наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, 30 вересня під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад був підписаний Меморандум про непідвищення рівня тарифів.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що встановлені ціни на газ для населення і бюджетників залишаться без змін до кінця опалювального сезону.