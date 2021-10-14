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Вікторія Гірко |

Зеленський доручив повністю виплатити грошове забезпечення і премії військовим

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення та премію військовим Збройних сил з нагоди Дня захисників і захисниць.

Це передбачає указ Про деякі заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни, підписаний главою держави.

Також у документі йдеться про те, що уряд повинен внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної Ради законопроект, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

Кабінет міністрів зобов’язаний щоквартально інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих.

Крім того, уряду спільно з обласними держадміністраціями доручили створити до кінця 2023 року в кожній області регіональні центри медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.

14 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. Президент Володимир Зеленський вже привітав усіх військових Збройних сил.

Він подякував усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службового та громадянського обов’язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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