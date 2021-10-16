Без дощів та з заморозками: якою буде погода в Україні 17 жовтня

У неділю, 17 жовтня, на всій території України очікується сонячна погода без опадів.

У всіх областях країни синоптики прогнозують прохолодну погоду, а в західних областях вночі будуть заморозки.

Вдень стовпчик термометра підніметься від +10 у північних областях до +17 – в західних та південних. Вночі найхолодніше буде на заході – 0, а тепліше – на півдні – до +9 за Цельсієм.

Детальніше про прогноз погоди в регіонах України на 17 жовтня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Погода в регіонах

У західних областях України очікується мінлива хмарність. Опадів не буде. Вдень повітря прогріється від +10 до +14, а вночі буде від 0 до +3.

У центральних регіонах також опадів не очікується. Вдень стовпчик термометра підніметься від +11 до +13, а вночі похолоднішає від +2 до +4 за Цельсієм.

На півночі також очікується сонячна погода. Вдень буде від +10 до +12, а вночі – +2 – +4.

У східних областях буде сухо з мінливою хмарністю. Вдень термометри покажуть + 11 – +26, а вночі – від +5 до +8 градусів.

На півдні буде ненабагато тепліше, ніж в інших регіонах. Вдень повітря нагріється до відміток від +13 до +17 градусів, а вночі – від +5 до +9.

На киян чекає сонячна погода. Вдень стовпчик термометра в українській столиці покаже від +10 до +12, а вночі похолоднішає до відміток +2 – +4.