Через ускладнення ситуації з коронавірусом Запоріжжя переходить до червоної епідемічної зони з 18 жовтня 2021 року.

Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання вирішила запровадити додаткові карантинні обмеження, крім вже чинних.

Червона зона у Запоріжжі – що заборонено

робота барів, ресторанів, кафе тощо, крім адресного доставлення, замовлень на виніс та закладів громадського харчування в аеропортах;

робота торговельно-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, закладів культури, ринків (крім продовольчих);

проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, рекламних), крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, офіційних запланованих спортивних заходів без глядачів;

відвідування закладів освіти школярами та студентами, крім тих, в яких всі працівники мають сертифікат вакцинації, що підтверджує проходження повного курсу імунізації проти коронавірусу;

перебування на зупинках громадського транспорту, в підземних переходах, на території закладів охорони здоров’я без вдягнутих респіраторів або захисних масок, які закривають ніс та рот;

проведення планових госпіталізацій до лікарень, крім надання медичної допомоги пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями, вагітним, породіллям, новонародженим, зокрема, через ускладнений перебіг вагітності та пологів, та інших, через які існує значний ризик для життя чи здоров’я людей.

У Запорізькій міській раді зазначили, що на території міста посилять контроль за дотриманням та виконанням протиепідемічних обмежень, зокрема, під час здійснення пасажирських перевезень.

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Джерело: Запорізька міськрада