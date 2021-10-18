Майже 40 млрд на субсидії, дороги та виплати ЗСУ – Зеленський підписав закон

Завдяки перевиконанню дохідної частини держбюджету на 39,6 млрд грн збільшено фінансування соціальної підтримки населення, грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та інфраструктурних проектів. Володимир Зеленський підписав відповідні зміни до закону про держбюджет-2021 (№1807-ІХ), ухвалений Радою 8 жовтня.

Найбільше підвищення доходів передбачене завдяки податку на прибуток підприємств – на 30 млрд грн.

З цих коштів 12,05 млрд грн спрямують на виплату субсидій, 15 млрд грн – на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

На виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ скерують 4,1 млрд грн, 2 млрд грн – на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення, ще 1 млрд грн – на погашення заборгованості із зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств.

Окрім того, на субвенції місцевим бюджетам для реалізації інфраструктурних проектів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери – 1,5 млрд грн і 2,5 млрд грн відповідно.

Місцеві бюджети отримають також 282 млн грн і 4 млн грн – для компенсації за житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та для учасників Революції Гідності.

8 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №6052 про внесення змін до державного бюджету України на 2021 рік і збільшила видатки на деякі сфери.

За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів. Закон збільшує загальний фонд державного бюджету на 39,41 млрд грн та виділяє додаткове фінансування невідкладних потреб соціального спрямування та інфраструктурних проектів.