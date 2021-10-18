У квартирах киян тепло увімкнуть у суботу, 23 жовтня – заступник голови КМДА Петро Пантелеєв назвав точну дату початку опалювального сезону в столиці.

Він нагадав, що це можна зробити й раніше – у разі, якщо відповідну заяву підписали більшість мешканців будинку, а копію направили до теплопостачальної компанії – Київтеплоенерго, Євро-Реконструкція.

– Ми всі живемо в умовах карантину, тому є шлях письмового анкетування, яке повинна зробити ініціативна група будинку, щоб не збирати будинкові збори, – пояснив столичний чиновник.

Водночас у Києві ще 1 жовтня опалення увімкнули у 850 будівлях, що належать до соціальної та бюджетної сфери.

Йдеться про дитячі садки, школи та лікарні. На той момент столиця вже повністю була готова до початку опалювального сезону.

А для житлового фонду опалюваний сезон розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб нижче 8 градусів.

Джерело: Великий Київ