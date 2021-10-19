Президент України Володимир Зеленський заявив, що тарифи на електроенергію в Україні не ростуть, хоча на світовому ринку її ціна збільшується.

В ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV глава держави розповів, що країна йде в опалювальний сезон зі стабільною політикою.

– У нас електроенергія залишилася така ж, як була до опалювального сезону. І навпаки – ціна зменшилася для малозабезпечених людей. Я переконаний, що, незважаючи на ці виклики – а вони складні, – ми йдемо в опалювальний сезон зі стабільною політикою, – пояснив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що в певних областях зараз є деякі технічні питання, які будуть вирішені.

Глава держави нагадав, що під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад, яке відбулося в Києві 30 вересня, був підписаний Меморандум між урядом, НАК Нафтогаз України і представниками місцевої влади про непідвищення тарифів.

– НАК Нафтогаз України і центральна влада гарантують дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг. Далі є технічні питання, юридичні та політичні питання деяких представників місцевої влади. Все це, я впевнений, буде врегульовано, і всі отримають – не можу сказати, що за бажаною ціною – але в будь-якому випадку це буде нормальна ціна, – наголосив він.

Президент додав, що керівнику Нафтогазу Юрію Вітренко поставлена ​​задача постійно перебувати в діалозі з представниками місцевої влади та допомагати у вирішенні енергетичних проблем.

Також у інтерв’ю Зеленський повідомив про те, що на сьогодні газу для споживачів достатньо.