У Києві є всі передумови для запровадження червоної зони карантину. У цьому запевнив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький 18 жовтня.

– Наразі в Києві введена друга черга лікарень для хворих на коронавірус. Крім того, 70% завантаженості ліжок є причиною для оголошення червоної зони, – сказав Михайло Радуцький.

Разом із тим, очільник парламентського комітету нагадує, що ухвалювати рішення про посилення карантинних обмежень має місцева влада.

Станом на 18 жовтня в Києві за добу на коронавірус захворіли 416 осіб. 22 особи померли, 229 змогли подолати хворобу.

Загалом протягом 17 жовтня Covid-19 виявили у 9 524 українців. Серед них – 790 дітей та 122 медпрацівників.

Через значне погіршення статистики коронавірусу Європейський Союз має намір цього тижня вилучити Україну із списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень.

Фото: Олег Федонюк