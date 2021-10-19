Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості запровадження локдауну на всій території країни.

Водночас у ексклюзивному інтерв’ю на телеканалі ICTV глава держави зізнався, що категорично виступає проти цього.

За словами президента, пік третьої хвилі коронавірусу триватиме щонайменше два тижні.

– Третя хвиля, хвиля Дельти. Що це за хвиля? По-перше, ми повинні розуміти щодо термінів. Вона прийшла в Україну пізніше, ніж у Європу. Тому зараз ми бачимо такі цифри і починаємо порівнювати з Європою. Пік Дельти у нас сьогодні, і думаю, в найближчі два тижні. Потім цей пік згасатиме, – зауважив Зеленський.

На думку українського лідера, найголовніше у цьому питанні людині зрозуміти, наскільки вона готова до нового Covid-виклику.

– Вважаю, що Україна готова. За одну добу ми розгортаємо до 90 тис. ліжок в інфекційних лікарнях з киснем, з ШВЛ, з усім. У нас повністю все готово. Є швидкі. Я вважаю, що це не велике, а важливе досягнення нашої медичної системи, – розповів президент.

Водночас Зеленський сказав, що перед українцями зараз стоїть важливий вибір – вакцинація або локдаун.

– Коли у тебе зростає кількість людей, жодна система не витримає. У нас сьогодні одна з найбільших систем щодо кількості ліжок, готовності за киснем. Одна з найбільших в Європі. Але 300-500 тис. ніхто не витримає. Тому на цьому роздоріжжі є два шляхи: вакцинація і локдаун. Ось і все. Ми постаємо кожного дня перед цим викликом, – пояснив він.

Між тим президент зізнався, що виступає проти локдауну максимально через те, що у країні зростає бюджет.

– Ми всі бачимо цифри – ми зростаємо. У нас зростає ВВП, бюджет. Наповнення бюджету в цьому році збільшилося більше, ніж було за планом. Наступного року воно також збільшиться. Ми тому дозволили собі мінімальну зарплату для лікаря 20 тис., для медпрацівника – 13,5 тис. Такого ніколи не було. Це дуже серйозний крок вперед. Локдауну я не хочу зовсім. І тому у людей вибір – вакцинація. Іншого немає, – пояснив Зеленський.

Водночас Зеленський розповів, як можна заохотити до вакцинації громадян. За його словами, кожен, зокрема й політик, має показувати приклад.

– Президент повинен постійно говорити про вакцинацію і сам вакцинуватися. Кожен державний діяч повинен це робити. Кожен міністр, прем’єр-міністр, спікер. Усі люди повинні своїм прикладом показувати в державі, що треба вакцинуватися. Уся Верховна Рада, усі засоби масової інформації повинні працювати на те, що людям треба вакцинуватися. Ось і все.

Зеленський додав, що також повинні будь-які блоки реклами починатися і закінчуватися тим, що потрібно вакцинуватися.

Він відзначив, що якомога довше затягуватимуть процес локдауну в Україні, однак не виключено, що його не запровадять на всій території країни.

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