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Валентина Летяк |

Рада пропонує закласти в бюджет-2022 підвищення виплат при народженні дитини

Мама з дитиною

Комітет Верховної Ради з питань бюджету пропонує уряду опрацювати питання збільшення виплат при народженні дитини.

Про це йдеться у проекті бюджетних висновків парламенту до проекту державного бюджету на 2022 рік ( №6000-П).

Пропонується допомогу на першу дитину збільшити до 50 тис. грн, 100 тис. грн виплачувати на другу дитину і 150 тис. грн – на третю і кожну наступну дитину, а також визначитися щодо необхідності збільшення видатків загального фонду проекту бюджету за програмою Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення.

Нині розмір допомоги при народженні дитини становить 41 280 грн. Спершу одноразово виплачують 10 320 грн, а решту суми батьки отримують наступні три роки рівними частинами – по 860 грн на місяць.

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Фото: Unsplash

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