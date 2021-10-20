Навколо дистанційного навчання виникає багато легенд, оманливих фактів та запитань. Що таке домашнє навчання, якими нормами регулюється, у чому його переваги та недоліки, розповідають Факти ICTV.

Що таке домашня форма навчання

Домашня (або сімейна) форма навчання означає, що весь освітній процес для дитини організовують батьки. Проте учень все одно повинен бути на обліку в якійсь із шкіл, щоб його прогрес відстежували педагоги.

Із вересня 2019 року батьки можуть обирати спосіб та форму навчання дитини, орієнтуючись на її потреби та хист. Сьогодні на законодавчому рівні в Україні існує чотири такі форми: дистанційне, екстернатне, педагогічний патронаж і домашнє.

Якщо екстернат та педагогічний патронаж означають, що дитина не може відвідувати школу через поважні причини, то домашня форма дозволена абсолютно всім учням.

Домашнє навчання є найбільш незалежною від школи формою освіти. Однак чотири рази на рік учень повинен проходити спеціальне оцінювання. Так перевіряють, чи його знання відповідають державним нормам.

Якщо учень провалить оцінювання, то комісія вчителів може примусово перевести його на стаціонарну форму навчання. Тобто йому доведеться відвідувати школу. Також учителі можуть обмежуватися лише рекомендацією, якщо відхилення від норм не надто велике.

Як регулюється домашнє навчання в Україні

У 2017 році Верховна Рада України ухвалила новий закон Про освіту. Він передбачає реалізацію концепції Нової української школи, яка передбачає домашнє навчання. Усі чотири позашкільні форми навчання в законі називають одним терміном – дистанційне навчання. Не плутайте із дистанційним навчанням, на яке переводять учнів під час загострення карантинних обмежень.

Учень, який навчався вдома, має право отримати повноцінний диплом та атестат, як і всі школярі. Однак йому доведеться складати іспит наприкінці навчання.

Як перевести дитину на домашнє навчання

Дитина має бути зарахованою до якогось із навчальних закладів. Тоді батьки пишуть заяву про переведення дитини на домашнє навчання.

До заяви також потрібно додати:

документ засвідчення особи учня,

медичну довідку № 086-1/о,

документ про освіту (якщо дитина має).

Потім заяву розглядає директор школи й готує наказ про перехід на домашнє навчання.

Заява має термін, тому після його закінчення дитина повинна написати контрольні роботи та тести. Це можна зробити вдома або в школі.

Як батькам організувати сімейне навчання

Домашнє навчання повністю організовують батьки. Вони можуть вести уроки самостійно, якщо їм для цього вистачає компетенції, залучати державних вчителів або ж наймати репетиторів.

Не всі батьки можуть добре пояснити точні науки, наприклад, математику в середній та старшій школі. Тому тут потрібна допомога досвідченого педагога.

В онлайн-школі математики Матема дитині індивідуально призначать вчителя, який також контролюватиме результати. Відповідальність за успіхи покладена на професійних вчителів.

Існують також онлайн-школи із повною програмою як Школа 977. Тут можна обрати один із напрямків – дистанційне навчання, дошкільна освіта, репетиторство тощо. Вони відрізняються ціною та програмою навчання.

Переваги домашнього навчання

Індивідуальний підхід. Вчитель може приділити більше уваги учню, якщо займається із ним віч-на-віч. У такому випадку учень може легше та швидше засвоїти теми з будь-якого предмету.

Графік. Ви можете обрати зручний для дитини темп, період канікул. Боятися, що учень пропустить важливий урок в школі та не наздожене решту дітей, не потрібно.

Відсутність конфліктів. Ви завжди зможете змінити вчителя, якщо він не сподобається дитині або його робота вас не влаштує. Поганий вплив із боку однолітків також мінімізується.

Недоліки домашнього навчання

Недостатня соціалізація. Є ризик, що дитина виросте закритою та залишиться інтровертом. У школі діти отримують навички комунікації із старшими та однолітками, які потім використовують у житті. Якщо хочете перевести дитину на домашнє навчання, подбайте, аби вона регулярно спілкувалась з іншими дітьми.

Дисципліна. Діти часто не готові сприймати батьків, як вчителів. Тому можуть виникати конфлікти. Діти можуть просто відмовлятися слухати. Цю проблему можуть вирішити репетитори.