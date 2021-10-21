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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Соколова |

Черги на десятки метрів: у Дніпрі виник транспортний колапс через червону зону карантину

черга у Дніпрі

У Дніпрі змінили правила пасажирських перевезень через потрапляння регіону до червоної зони карантину. Через це у місті виник справжній транспортний колапс.

Як поінформували в міській раді Дніпра, зважаючи на червону зону, кількість пасажирів у громадському транспорті не повинна перевищувати кількості місць для сидіння. Тобто водії більше не можуть брати стоячих пасажирів.

Не виключають у міськраді і додаткових обмежень: за умови погіршення ситуації з коронавірусом у Дніпрі можуть обмежити час пільгового проїзду чи запровадити пропускний режим.

Через нові карантинні правила на зупинках з’явилися довжелезні черги людей, котрі очікували можливості потрапити до міського транспорту, зокрема і в маршрутки.

За даними місцевих ЗМІ, вчора ввечері мешканці міста не могли виїхати з центру після робочого дня, оскільки водії брали пасажирів лише на сидячі місця. У коментарі журналістам люди скаржилися, що після запровадження обмежень на маршрути не вивели додатковий транспорт.

Як пояснив у коментарі Фактам ICTV голова профспілки автомобілістів та автоперевізників Дніпропетровської області Михайло Тонконогий, додатковий транспорт не з’явився на вулицях міста, оскільки його не вистачає.

– Станом на сьогодні кількості автобусів у Дніпрі недостатньо для того, аби забезпечити перевезення пасажирів виключно на сидячих місцях. Через це в місті утворився транспортний колапс, який подолати сьогодні неможливо, – зазначив Тонконогий.

Він уточнив, що це стосується всього транспорту: як громадського, так і маршруток.

Варто зазначити, що в четвер вранці, 21 жовтня, на зупинках знову спостерігалися довгі черги.

черга в Дніпрі
Транспортний колапс у Дніпрі: в місті з’явилися черги на зупинках через червону зону карантину
Транспортний колапс у Дніпрі: в місті з’явилися черги на зупинках через червону зону карантину
Транспортний колапс у Дніпрі: в місті з’явилися черги на зупинках через червону зону карантину
черга в Дніпрі
Транспортний колапс у Дніпрі: в місті з’явилися черги на зупинках через червону зону карантину
Транспортний колапс у Дніпрі: в місті з’явилися черги на зупинках через червону зону карантину
Транспортний колапс у Дніпрі: в місті з’явилися черги на зупинках через червону зону карантину
Черги на десятки метрів: у Дніпрі виник транспортний колапс через червону зону карантину / 4 фотографии

У червоній зоні карантину зараз перебувають п’ять областей України: Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Херсонська. А 23 жовтня червону зону запровадять на території Сумської області.

Які обмеження діють у червоній карантинній зоні – читайте в матеріалі.

Джерело: Міська рада Дніпра, Vgorode

Фото: Vgorode

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