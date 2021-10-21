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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Лондон веде перемовини про продаж ракет Києву – ЗМІ

Лондон веде перемовини про продаж ракет Києву – ЗМІ

Уряд Великої Британії веде перемовини з представниками України для продажу зброї. За даними ЗМІ, це відбувається через побоювання, що Російська Федерація може використовувати газову кризу для захоплення українських територій.

Про це повідомив український дипломат іноземним ЗМІ. За його словами, Лондон може надати ракети для установлення на українських патрульних катерах та літаках.

Зокрема, йдеться про продаж морських ракет класу земля-земля, розроблених британською компанією MBDA UK, що спеціалізується на виробництві ракетних комплексів.

Така зброя може вражати декілька цілей одночасно. Згідно з планом, їх можуть розмістити на будівлях судів, що перебувають на озброєнні Військово-морських сил України.

Нещодавно посол України в Британії Вадим Пристайко заявив, що Київ може скоро отримати від Великої Британії військову допомогу, серед якої – надання ракетної зброї.

Минулого року Британія та Україна підписали меморандум, який передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

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Джерело: The Times

Фото: Depositphotos

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