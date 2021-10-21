МОЗ дозволило проїзд у міжрегіональному транспорті для вакцинованих однією дозою

Документ про вакцинування однією дозою препарату проти коронавірусу може бути підставою для проїзду в громадському транспорті міжрегіонального сполучення у червоній карантинній зоні.

В останній редакції постанови Кабінету міністрів України є роз’яснення, що для перевезень у жовту та червону епідзони потрібен документ, що підтверджує отримання першого Covid-щеплення, негативний результат експрес або ПЛР-тесту, одужання від коронавірусу, який можна підтвердити за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням додатка Дія.

Першочергово нові правила стосуються подорожей між областями України автобусом, потягом або літаком.

Українці, які зробили перше щеплення проти коронавірусу, з 21 жовтня можуть їздити до всіх карантинних зон – жовтих, помаранчевих та червоних.

Укрзалізниця розгорнула на вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на коронавірус у декількох містах. Серед них – Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро. Експрес-тестування доступно також у Запоріжжі, Мукачеві, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві.

Після імунізації першою дозою вакцини українцям видадуть документ (форму 063-О), який можна використовувати для мандрівок.