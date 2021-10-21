На окупованих територіях готують сили опору – командувач ССО

Українські сили опору мають бути підготовлені у всіх областях – як у тих, які знаходяться під контролем Києва, так і в тих, які окуповані Російською Федерацією.

Таку думку висловив командувач Сил спеціальних операцій Григорій Галаган в одному з інтерв’ю.

За його словами, відповідно до закону, ССО, як рід військ, відповідає за підготовку та організацію руху опору, а також за проведення спеціальних заходів.

– На сьогодні у нас майже 130 районів, а відсутність загрози вторгнення і подальшої ескалації з боку Російської Федерації ніхто не гарантує. Ми маємо бути готові в кожній області, – заявив Галаган.

Він також додав, що Сили спецоперацій мають право на забезпечення соціального захисту людей, що входять до сил опору.

Галаган додав, що вважає цю діяльність однією з найважливіших аспектів роботи ССО.

Командувач Сил спеціальних операцій також зазначив, що буде прописано положення про рух опору.

– Це конфіденційна інформація і вдаватися у подробиці з цього приводу я не маю права, але цей процес поставлено на одне з головних місць. Формування, розвиток і захист людей, які вже приймають у цьому участь. Це мій пріоритет, – наголосив Галаган.

Крім того, він нагадав, що ССО також беруть участь у вихованні молоді, з якою проводяться заняття з територіальної оборони.

Командувач Силами спецоперацій також зазначив, що планується створення ліцею, випускників яких готуватимуть до служби в цьому роді військ.

Джерело: Український центр безпеки та співробітництва

Фото: Український центр безпеки та співробітництва