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Дмитро Кудрявцев |

УЗ з початку доби не допустила на потяги 18 осіб

Проверка перед поездом

Співробітники Укрзалізниці з 00.00 21 жовтня 2021 року не допустили в потяги 18 пасажирів.

У них були відсутні сертифікати про вакцинацію або документи про негативний тест на коронавірус.

Найбільше пасажирів не було допущено на поїзд №724 Київ – Харків: сісти на нього не змогли шість осіб.

Потяги, на які не допустили пасажирів

  • №18 Ужгород – Харків – п’ять осіб;
  • №252 Миколаїв – Харків – три особи;
  • №150 Ворохта – Полтава – дві особи;
  • №81 Ужгород – Харків – одна особа;
  • №45 Лисичанськ – Ужгород – одна особа;

Крім того, за повідомленнями співробітників УЗ, двічі до поїзда доводилося викликати наряди співробітників Національної поліції.

УЗ закликає пасажирів дотримуватися нових правил проїзду транспортом, які затвердив КМУ, і не створювати незручностей собі та провідникам.

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Фото: Укрзалізниця

Джерело: Укрзалізниця

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