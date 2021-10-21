УЗ з початку доби не допустила на потяги 18 осіб

Співробітники Укрзалізниці з 00.00 21 жовтня 2021 року не допустили в потяги 18 пасажирів.
У них були відсутні сертифікати про вакцинацію або документи про негативний тест на коронавірус.
Найбільше пасажирів не було допущено на поїзд №724 Київ – Харків: сісти на нього не змогли шість осіб.
Потяги, на які не допустили пасажирів
- №18 Ужгород – Харків – п’ять осіб;
- №252 Миколаїв – Харків – три особи;
- №150 Ворохта – Полтава – дві особи;
- №81 Ужгород – Харків – одна особа;
- №45 Лисичанськ – Ужгород – одна особа;
Крім того, за повідомленнями співробітників УЗ, двічі до поїзда доводилося викликати наряди співробітників Національної поліції.
УЗ закликає пасажирів дотримуватися нових правил проїзду транспортом, які затвердив КМУ, і не створювати незручностей собі та провідникам.
Фото: Укрзалізниця