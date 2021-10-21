Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця уже найближчим часом може потрапити до червоної зони карантину. Відтак, у п’ятницю, 22 жовтня, будуть затверджені додаткові карантинні обмеження.

Рішення про запровадження додаткових обмежень у столиці в умовах червоної зони має ухвалити міська Комісія з надзвичайних ситуацій.

– Днями Київ потрапить у червону зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується… Тому в п’ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах червоної зони, в яку ми потрапимо днями, – наголосив Кличко під час відкриття засідання Київради.

Він нагадав, що за минулу добу в Києві підтвердили майже 1200 нових випадків захворювання на Covid-19 та 39 смертей. За словами Кличка, вік тих, хто помер від ускладнень, становить від 29 років.

– Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по півтисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Уже понад 50% ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш як 63%, – зазначив мер столиці.

Кличко дав доручення активізувати кампанію з вакцинації проти Covid-19 у Києві. Згідно з його даними, наразі 98% госпіталізованих до лікарень столиці пацієнтів не були щеплені. А 99% летальних випадків зафіксовані саме серед невакцинованих людей.

Напередодні Віталій Кличко заявляв, що столиця перебуває на межі переходу до червоної карантинної зони, та закликав киян вакцинуватися.

Водночас начальник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан був більш оптимістичний. Він висловив думку, що ситуація у столиці прогнозована і говорити про червону зону епіднебезпеки ще зарано.

Станом на зараз у червоній зоні карантину перебувають п’ять областей – Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Херсонська. А 23 жовтня червону зону запровадять на території Сумської області.