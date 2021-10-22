Ситуація із пандемією коронавірусу в Україні з дня у день стає гіршою через зростання кількості хворих на Covid. Разом із кількістю заражень зростає й кількість вакцинованих, що не може не тішити.

Наразі у червоній зоні карантину Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області. Із завтрашнього дня там буде Сумська область. Ще сім областей перебувають на волосині від потрапляння до червоної зони, якщо не посилять протиепідемічні заходи. Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Водночас, більшість людей все ще нехтують елементарними заходами безпеки і потопають у теоріях змов щодо вакцинації. Але свідомих громадян та так званих антивакцинаторів турбує одне запитання: Коли та чи впроваджуватимуть локдаун?

Нещодавно президент України Володимир Зеленський в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV заявив, що система охорони здоров’я України готова до збільшення кількості випадків захворювання на Covid-19, проте єдиною альтернативою запровадженню локдауну є вакцинація.

— На цьому роздоріжжі є два шляхи: вакцинація (або, – Ред.) локдаун. Ми кожного дня перебуваємо перед цим викликом і перед цим вибором. Я максимально проти локдауну – через економіку. Тому що немає локдауну, ми бачимо цифри – ми зростаємо. У нас зростає ВВП, бюджет, наповнення бюджету в цьому році більше, ніж було заплановано, – сказав очільник держави.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 20 жовтня під час засідання уряду підкреслив, що влада не планує запроваджувати локдаун. Очільник уряду як і глава держави наголосив на важливості масової вакцинації.

— Навіть у червоній зоні бізнес і громадські заклади можуть працювати, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо запроваджувати повний локдаун у всій країні та зупиняти економіку.

Тим часом головний санітарний лікар Ігор Кузін зауважив, що державна комісія продовжить переводити регіони в червоний рівень епідемічної небезпеки, якщо рівень захворюваності перевищуватиме допустимий. Він додав, що стрімкий ріст захворюваності в Україні в першу чергу пов’язаний з нехтуванням базових протиепідемічних правил та легковажним ставленням до вакцинації.

Карантинні обмеження червоної зони

У всіх карантинних зонах в Україні обов’язкове носіння маски у громадських приміщеннях та транспорті.

Що забороняється у червоній зоні:

перебування на територіях загального користування без надітих засобів індивідуального захисту

прийом відвідувачів закладами громадського харчування;

прийом відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, розважальних закладах, закладах торгівлі та публічного обслуговування;

прийом відвідувачів закладами культури (крім історико-культурних заповідників);

проведення масових заходів (крім автоконцертів. автокінотеатрів, виробництва аудіовізуальних творів);

робота закладів громадського харчування в готелях з 11 години до 6 години наступної доби (крім надання послуг громадського харчування в готельному номері);

діяльність ринків (крім продовольчих);

відвідування закладів освіти (крім дошкільних, спеціальних та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти);

робота підвісних канатних доріг.

Що дозволено:

робота закладів громадського харчування за доставкою та навинос;

робота навчальних закладів, якщо 100% працівників отримали два щеплення проти Covid-19;

прийом відвідувачів суб’єктами господарювання у сфері торгівлі (продукти харчування, пальне, лікарські засоби, засоби зв’язку, засоби гігієни та побутова хімія, корми, насіння, ветеринарні препарати, друковані ЗМІ);

діяльність перукарень (за попереднім записом), фінансових установ, операторів поштового зв’язку, ремонту та ТО транспортних засобів, медичних та ветеринарних практик, ремонту комп’ютерів, автозаправних комплексів (без зон харчування), збирання та заготівля відходів.

Якими можуть бути обмеження під час локдауну?

21 жовтня почали діяти нові правила міжобласних перевезень. Всі міжобласні перевезення дозволені, лише за наявності у пасажирів Covid-сертифіката або дійсного негативного тесту. Йдеться про залізничний, авіаційний та автобусний транспорт. Частина людей традиційно обурена, але інші впевнені, що якщо люди не хочуть вакцинуватися заради здоров’я, то може зроблять це хоча б заради привілеїв.

Ймовірно, що подібні привілеї для вакцинових людей будуть запроваджені й під час нового локдауну. 11 жовтня в ефірі радіо Люкс FM міський голова Львова Андрій Садовий сказав, що місто підходить плавно до європейських норм і цілком можливо, що до ресторанів та кафе пускатимуть відвідувачів лише з сертифікатами вакцинації.

Ще у вересні Денис Шмигаль повідомляв, що під час локдаун транспорт у містах працюватиме. Однак, є ймовірність, що користуватися ним зможуть лише вакциновані.

Як працюють обмеження для вакцинованих у світі?

Без епідемічних обмежень тепер нікуди – так живуть чи не всі країни світу. Італія стала першою європейською країною, яка з 15 жовтня зажадала так звані Covid або зелені паспорти для роботи. Уряд попередив про це італійців за місяць. Сертифікат про вакцинацію або негативний тест на коронавірус вимагатимуть показувати щодва дні не залежно від професії.

Більшість італійців підтримують такі заходи, тоді як 20% працівників – невакциновані. Після таких рішень влади люди вийшли на протести та почали бастувати, але поліція їх швидко розігнала.

В Уельсі та Шотландії у жовтні почали запитувати сертифікат або тест у всіх повнолітніх, які приходять в клуби або інші приміщення, де понад 500 осіб, або на вуличні події за участю понад 4 тис. осіб.

У Словенії ще з 15 вересня вимагають сертифікати перед входом на роботу, а також буквально всюди – в магазинах, ресторанах, салонах краси та лікарнях. Через це незгодні перекрили головну автомагістраль Любляни і кидали в поліцію пляшки.

У Румунії, де рекордно низький відсоток вакцинації, з 3 жовтня вимагають сертифікат або негативний тест для відвідування кінотеатрів, ресторанів та спортзалів.

В Ізраїлі з кінця серпня вимагають у всіх, починаючи з трирічних, сертифікати або тести на вході в ресторани, музеї, бібліотеки, спортзали або басейни. Без них можна ходити тільки в торгові центри та магазини. А ось у Туреччині без сертифікату не потрапити навіть у торговий центр, а тим більше до театру, кінотеатру чи у місцевий транспорт.