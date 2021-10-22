Цього тижня жодних змін: Україна залишається у зеленому списку ЄС – ЗМІ

Україна поки що залишається у так званому зеленому списку Європейського Союзу. Тобто подорожі з нашої країни та до країн ЄС дозволені без поважних причин або з метою туризму. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

— Цього тижня не буде жодних змін до рекомендованого ЄС списку подорожей з третіх країн, для яких можливі безпечні подорожі з огляду на пандемію Covid-19. Це означає, що Україна поки що залишається (у зеленому списку, – Ред.). Наступного тижня список знову переглянуть, – повідомив він у Twitter.

in the end there will be NO changes to the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list this week. that means #Ukraine remains for now. the list will be reviewed again next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 22, 2021

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що ЄС поки не ухвалював ніякого рішення про виключення України з переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати на їхню територію.

Водночас Ніколенко додав, що епідемічна ситуація погіршується не лише в Україні, і за останні тижні Євросоюз вже суттєво скоротив перелік країн зеленої зони, а деякі країни ЄС почали посилювати карантинні заходи для своїх громадян.

Станом на 22 жовтня в Україні за добу підтверджено 23 785 нових випадків інфікування коронавірусом. Від ускладнень за останній день померли 614 хворих.

Україна вже на другому місці за добовою кількістю смертей від Covid-19 серед європейських країн та третя у світі. Лідерами за кількістю летальних випадків у Європі є Росія (1 036), Україна (546) та Румунія (448).

Найбільше хворих за добу в світі зафіксували у США (понад 80 тис.), Великій Британії (понад 52 тис.), Росії (понад 36 тис.), а Україна у цьому антирейтингу п’ята після Туреччини, де понад 28 тис. нових хворих.

Джерело: Rikard Jozwiak