Цього тижня жодних змін: Україна залишається у зеленому списку ЄС – ЗМІ

Україна поки що залишається у так званому зеленому списку Європейського Союзу. Тобто подорожі з нашої країни та до країн ЄС дозволені без поважних причин або з метою туризму. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

in the end there will be NO changes to the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list this week. that means #Ukraine remains for now. the list will be reviewed again next week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 22, 2021