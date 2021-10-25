Патріарх Варфоломій у США потрапив до лікарні: що відомо про його стан

Вселенський патріарх Варфоломій на другий день свого візиту до Сполучених Штатів Америки потрапив до лікарні через погане самопочуття.

За даними Грецької православної архиєпархії Америки, йому стало недобре безпосередньо перед відправленням на службу до собору Святої Софії у Вашингтоні, яку він мав очолити.

В архиєпархії припустили, що це могло статися через тривалий переліт та завантажений розклад після прибуття до Америки.

Лікар порадив патріарху трохи відпочити, побути у спокої та ненадовго залишитися під наглядом медиків для контролю стану здоров’я.

Він перебуватиме у лікарні університету Джорджа Вашингтона цілу ніч. Планується, що 81-річного патріарха Варфоломія випишуть вранці у понеділок, 25 жовтня.

У п’ятницю, 22 жовтня, президент України привітав його з 30-річчам інтронізації на Патріарший Престол. А вже у суботу, 23 жовтня, патріарх Варфоломій прибув з 12-денним візитом до Америки вперше з 2009 року.