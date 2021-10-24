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Юлія Захарченко |

У Запорізькій області запроваджують обмеження на внутрішні перевезення

коронавірус, карантин, транспорт, трамвай, Київ

У Запорізькій області посилюють карантин з 25 жовтня. Зокрема, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила оновити правила пасажирських перевезень.

Нові обмеження на регулярні та нерегулярні перевезення діятимуть з 25 жовтня. Тепер пасажири повинні надати сертифікат про вакцинацію, негативний Covid-тест чи інші документи.

Які документи повинні надати пасажири

  • негативний експрес-тест на антигени коронавірусу, зроблений за 72 години до поїздки;
  • Covid-сертифікат або іноземний документ, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації або отримання першого щеплення;
  • негативний результат ПЛР-тесту, який діє 72 години;
  • довідку про перенесену Covid-хвороби, яку можна підтвердити за допомогою Дія.

Місцева влада має намір перерозподілити транспорт з менш завантажених маршрутів на більш завантажені. Крім цього, можуть запровадити обмеження на перевезення пасажирів пільгових категорій міським транспортом у години пікового навантаження.

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Джерело: Індустріалка

Фото: Depositphotos

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