Куди піти вчитися на юриста в Україні

Однією з найпопулярніших професій серед абітурієнтів в Україні є юрист і кожен рік її популярність збільшується. У кожному класі випускників знайдеться хоч одна людина, а то й більше, які будуть подавати документи до ВНЗ саме на цю спеціальність. То ж сьогодні ми розповімо куди піти навчатися на юриста в Україні, які навчальні заклади вважають найкращими та як туди поступити.

Вищі навчальні заклади України надають кілька спеціальностей, які належать до юриспруденції – це 081 «Право», 082 «Міжнародне право» та 262 «Правоохоронна діяльність». Звісно, що через шалену популярність цих спеціальностей, вступити до вишу на бюджет складно, треба мати високі бали ЗНО та високий середній бал атестату.

Предмети ЗНО, які треба для вступу:

українська мова та література (обов’язково);

історія України (обов’язково);

математика або іноземна мова (на вибір).

Кожен університет України має свій мінімальний бал для вступу на юридичний факультет, але загалом мінімальний прохідний бал для навчання за цією спеціальністю – 140, це на контракт, якщо ви претендуєте на безкоштовне навчання, то вам потрібні високі бали. Кожен університет сам розраховує мінімальний бал для вступу на бюджет за кількістю поданих заяв та кількістю державних місць, які виділила країна для університету. Тож, для того, щоб навчатися в хорошому університеті, треба задовго до того добре попрацювати та вдало скласти іспити.

Топ університетів України, де навчають на юристів:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – його вважають одним з кращих юридичних вишів України, кожен рік тут навчаються сотні студентів, також він має філії в Києві та Полтаві.

– його вважають одним з кращих юридичних вишів України, кожен рік тут навчаються сотні студентів, також він має філії в Києві та Полтаві. Національний університет «Одеська юридична академія» – один із найпопулярніших закладів вищої освіти в Україні. Має філії в Івано-Франківську, Києві, Миколаєві, Чернівцях, Кривому Розі та Черкасах.

– один із найпопулярніших закладів вищої освіти в Україні. Має філії в Івано-Франківську, Києві, Миколаєві, Чернівцях, Кривому Розі та Черкасах. Національна академія внутрішніх справ (Київ) – кожен рік академія випускає сотні поліцейських, але крім курсантів, тут також навчаються студенти за спеціальністю «Право» та «Правоохоронна діяльність».

– кожен рік академія випускає сотні поліцейських, але крім курсантів, тут також навчаються студенти за спеціальністю «Право» та «Правоохоронна діяльність». Київський національний університет імені Тараса Шевченка – чи не кожен абітурієнт мріє навчатися в цьому університеті, це один з найпрестижніших закладів вищої освіти в Україні. Диплом цього університету, ще й з високими балами, може відкрити не одні двері в майбутньому.

– чи не кожен абітурієнт мріє навчатися в цьому університеті, це один з найпрестижніших закладів вищої освіти в Україні. Диплом цього університету, ще й з високими балами, може відкрити не одні двері в майбутньому. Львівський національний університет імені Івана Франка – має один з найстаріших юридичних факультетів України, який бере свій початок ще від Львівської колегії. Щороку він приймає сотні нових студентів надає їм якісні освітні послуги.

Щоб стати хорошим юристом мало отримати диплом та мати високі бали, треба постійно працювати над собою, слідкувати за новинами в країні, бути чесним та справедливим. Юристів за освітою багато, але дійсно хороших спеціалістів мало, бо ця робота важлива та відповідальна і потребує постійного розвитку та навчання. Тож, якщо ви обрали цю професію, то ставтеся до неї сумлінно.

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