Розмір штрафів не буде прив’язаний до прожиткового мінімуму – Лазебна

В Україні планують змінити методологію розрахунку прожиткового мінімуму. Планується, що цей показник зможе задовольнити потреби українців.

Про це заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна. За її словами, зараз одна з найголовніших проблем ситуації полягає в тому, що до прожиткового мінімуму прив’язані розміри штрафів.

Лазебна зазначила, що політики проаналізували близько 180 законодавчих актів, які мають прив’язку до прожиткового мінімуму. Парламентарі переглянули, на який показник його можна замінити.

Міністр соцполітики наголосила, що прожитковий мінімум має бути реальним для українців, тож не може бути таким, як розмір у бюджеті.

Вона зазначила, що представники установи залучили експертів та розробили зміни до чинного українського законодавства. Деякі законопроекти вже підтримав уряд, документи передали до Верховної Ради.

За її словами, урядовці розробили чотири законопроекти. Один з них про методологію зміни розрахунку прожиткового мінімуму, другий – відв’язання, а інші – базові величини для штрафів та соціальних виплат.

Наразі загальний показник прожиткового мінімуму становить 2 294 грн, а у грудні має зрости до 2 393 грн. Однак його розмір відрізняється для різних категоріях громадян: дітей, підлітків працездатних людей, та осіб, які втратили працездатність.

Джерело: Дом

Фото: Мінсоцполітики