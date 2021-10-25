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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Соколова |

У Львові директора гімназії оштрафували на 34 тис. грн через невакцинованих працівників

Школа

У Львові директора місцевої гімназії оштрафували на 34 тис. грн за те, що навчальний заклад працював попри відсутність вакцинації проти коронавірусу у 80% співробітників.

Відповідне рішення виніс Галицький районний суд Львова.

Йдеться про львівську школу-гімназію Святої Софії. У судовому рішенні зазначається, що директор навчального закладу порушила карантинні вимоги, передбачені постановою Кабінету міністрів №1236, та допустила продовження навчального процесу офлайн без обов’язкової вакцинації 80% працівників.

Відтак суд дійшов висновку, що у діях директора є ознаки адміністративного правопорушення, та наклав на неї штраф у розмірі 34 тис. грн. Крім того, з директора стягнуть на користь держави судовий збір у розмірі 454 грн.

Цю постанову можна оскаржити у Львівському апеляційному суді протягом десяти днів.

Як відомо, у жовтій та помаранчевій зонах карантину працювати в офлайн-режимі можуть ті навчальні заклади, щонайменше 80% працівників яких вакциновані проти коронавірусу хоча б однією дозою. Якщо цього немає, навчальний заклад повинен перейти на дистанційне навчання.

Крім того, на помаранчевому рівні епідемічної небезпеки місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження.

Львівська область поки що перебуває у помаранчевій зоні.

Водночас у червоній зоні карантину заклади освіти можуть працюватимуть офлайн, лише якщо 100% працівників повністю вакциновані.

Як поінформували у Міністерстві освіти та науки України, станом на 25 жовтня принаймні одне щеплення від коронавірусу отримали 88,2% працівників закладів загальної середньої освіти, а два – майже 400 тис. педагогів. Поріг вакцинації у 80% не досягнуто лише у Рівненській області.

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень

Фото: Depositphotos

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