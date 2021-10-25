Найімовірніше, цього тижня Україна все ще залишатиметься у так званому зеленому списку країн Європейського Союзу.

Це означає, що подорожі з нашої країни до країн ЄС дозволені без поважних причин або з метою туризму. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

Але, за його словами, за ситуацією потрібно стежити, оскільки все ще може змінитися.

– Схоже, що цього тижня Україна залишиться в рекомендованому ЄС безпечному списку подорожей з третіх країн, для яких можливі поїздки з огляду на Covid-19. Але ситуацію потрібно моніторити, нова пропозиція потенційно може з’явитися пізніше цього тижня, – написав він у Twitter.

looks like #Ukraine will remain on the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list this week as well. but situation to be monitored and a new proposal can potentially come later this week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 25, 2021

Минулого тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про ймовірність виключення України із зеленого списку ЄС для подорожей.

До нього входять країни, громадяни яких можуть подорожувати до Євросоюзу без додаткових обмежень під час пандемії. Дмитро Кулеба пояснив, що ЄС ухвалює рішення на основі чітких показників захворюваності на Covid-19 у тій чи іншій країні, і все залежить від розвитку епідемічної ситуації.

У разі ухвалення рішення про виключення України із зеленої зони в жодному разі не скасовується безвізовий режим. Будуть лише запроваджені тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки. Рішення можуть переглянути, якщо епідемічна ситуація в Україні покращиться.