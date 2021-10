Найімовірніше, цього тижня Україна все ще залишатиметься у так званому зеленому списку країн Європейського Союзу.

Це означає, що подорожі з нашої країни до країн ЄС дозволені без поважних причин або з метою туризму. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

Але, за його словами, за ситуацією потрібно стежити, оскільки все ще може змінитися.

looks like #Ukraine will remain on the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list this week as well. but situation to be monitored and a new proposal can potentially come later this week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 25, 2021