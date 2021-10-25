Українські сільгоспвиробники, у разі зняття ембарго з РФ, можуть навесні залишитися без добрив за будь-яку ціну – ЗМІ

В Україні власних виробничих потужностей – з надлишком для того, щоб забезпечити аграріїв мінеральними добривами. Але якщо з Росії піде навіть невеликий обсяг імпорту, він змусить зупинитися українських виробників. Вони просто не зможуть витримати цінову конкуренцію, оскільки ціни на газ в Україні і Росії відрізняються вже у десятки разів.

Це зі свого боку призведе до жорстокого дефіциту добрив і зростання ціни на них, тому що сьогодні імпортні поставки не можуть задовольнити весь попит на азотні добрива в Євразійському регіоні. Про це йдеться у консалтинговому дослідженні, опублікованому Hubs.

Зокрема, через аномальні ціни на газ протягом останніх двох місяців виробництво азотних добрив в ЄС вже впало на 40%.

Аналітики прогнозують, що дефіцит добрив у Європі складе близько 9,2 млн тонн на рік у діючій речовині (азот). Це величезний обсяг, який тамтешнім споживачам доведеться якимось чином замінювати, шляхом того ж імпорту продукції.

Імпорт може бути здійснений з країн, що мають доступ до дешевого газу і власні виробничі потужності. За інформацією консалтингових компаній, такими продуцентами можуть виступити підприємства, перш за все, з Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану і Туреччини.

Однак проблема в тому, що сумарні незадіяні потужності у цих країнах, за даними Укрпромзовнішекспертизи, становлять лише близько 1,5 млн тонн на рік. А інших серйозних альтернатив просто немає.

Україні на рік потрібно близько 1,7 млн тонн азотних добрив (у діючій речовині). Український хімпром може задовольнити цей попит. Але у випадку скасування заборони на імпорт російської продукції українські підприємства неминуче та вимушено зупинять виробництво добрив.

Водночас незадіяних потужностей у зазначених країнах-продуцентах буде недостатньо, щоб закрити весь попит у регіоні Україна – ЄС. Отже, українські виробники сільгосппродукції, у разі зняття ембарго, можуть навесні й зовсім залишитися без добрив за будь-якою ціною.

– На думку економістів, у такій ситуації українські аграрії, та й Україна в цілому, стануть заручниками пріоритетів російських виробників у питанні напрямків поставок добрив. Росія навряд чи знехтує можливістю підвісити Україну ще й на гачок залежності від поставок добрив, – пише видання.

Журналісти дійшли висновку, що слідом за бурхливою енергетичною кризою у всій Європі в Україну може прийти й інша криза – продовольча. Без внесення достатньої кількості азотних добрив у ґрунт Україна отримає обвальне зниження врожайності основних для себе культур – пшениці, соняшнику та кукурудзи.

Це ті культури, за якими українські аграрії останні кілька років жорстко конкурують з Росією і перебувають серед топ-лідерів світового виробництва. І це ті культури, які останніми роками дають левову частку експортної виручки аграріям та виступають стабілізатором торгового балансу країни.

Днями в ЗМІ з’явилася інформація про те, що українська влада під впливом лобістів планує скасувати заборону на ввезення добрив із Росії.

Ембарго було введено в липні 2019 року. Як заявив віце-президент Союзу хіміків України Ігор Гольченко, таке скасування навряд чи призведе до досягнення декларованої лобістами мети – забезпечення аграріїв достатньою кількістю добрив за прийнятною ціною.