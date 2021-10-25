Середній розмір субсидії на опалювальний сезон 2021-2022 в Україні становитиме близько 2 тис. грн. Такі дані озвучили у Міністерстві соціальної політики.

Станом на кінець вересня субсидії отримували вже майже 2,5 млн домогосподарств. Водночас для близько 2 млн із них допомогу призначили автоматично.

Але досить часто трапляються ситуації, коли в будинку з родиною, яка хоче отримати субсидію, зареєстрований член сім’ї, який фактично не проживає там.

Як отримати субсидію, якщо людина зареєстрована, але не проживає з вами в будинку, в коментарі Фактам ICTV розповіла адвокат Катерина Аніщенко.

Вона пояснила, що житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства. Але у разі, коли кількість членів родини, які фактично проживають у будинку, є меншою за кількість зареєстрованих у ньому осіб, соціальні норми розраховуються лише на тих, хто точно проживає на цій житловій площі.

Тому доходи людей, які зареєстровані в будинку, але фактично за цією адресою не проживають, у сукупний дохід домогосподарства не враховуються.

Доказами того, що людина не проживає разом із претендентом на отримання субсидії, є:

акти, підписані та складені уповноваженими особами (інспекторами);

довідка, видана на підставі акту щодо підтвердження факту непроживання, підписана не менш як трьома сусідами;

документ, який підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці (місті, області) у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання тощо;

договори оренди житла в іншому місці.

Катерина Аніщенко додає, що в заяві та декларації на отримання субсидії варто зазначати всіх зареєстрованих осіб. Крім того, до них потрібно прикріплювати один із вищезазначених документів на підтвердження того, що особа з вами не проживає.

В іншому разі заява та декларація вважатимуться недійсними, якщо ви не вкажете усіх, хто прописаний у будинку.

– Якщо кількість осіб, зазначених у відомостях про склад зареєстрованих у будинку, відрізняється від кількості осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, рішення про кількість членів домогосподарства, на яких призначається житлова субсидія, ухвалюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, – пояснює адвокат.

Тому Катерина Аніщенко рекомендує одержувачам субсидії не приховувати інформацію, що може вплинути на розмір та право на отримання допомоги, адже рано чи пізно під час перевірок це стане відомо.

Крім того, адвокат нагадує: оскільки це бюджетні кошти – їх доведеться повертати у разі зазначення неправдивої інформації. Тому кожен має можливість звернутися в органи соцзахисту за місцем проживання і порадитись, як краще зробити.

У 2021 році українцям нараховуватимуть субсидії на основі єдиних для України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг.

Так, соціальна норма площі житла (для оплати послуг з управління багатоквартирним будинком) становить 13,65 кв. м загальної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство.

Для непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі, ця норма може бути збільшена на 30%. Більше про те, як розраховуватимуть субсидії цього року – читайте у нашому матеріалі.