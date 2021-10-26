Президент Володимир Зеленський розказав про результати програми інфраструктурної розбудови Велике будівництво на Закарпатті. За два роки в області звели з нуля та реконструювали десятки об’єктів соціальної інфраструктури та сотні кілометрів доріг.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Facebook.

– Це край, де розташований географічний центр Європи і який має потенціал, щоб стати ще й її інфраструктурним центром, – наголосив президент.

З кінця жовтня 2019 року на Закарпатті реконструювали та побудували 46 лікувальних закладів. Згідно зі стандартами, кожний модернізований заклад отримав новітнє медичне обладнання.

Також у рамках програми президента на Закарпатті звели та відремонтували 13 шкіл та дитячих садочків.

46 медзакладів, 13 шкіл, 562 км доріг: Зеленський назвав результати Великого будівництва на Закарпатті / 3 фотографии

Щодо відновлення дорожньої інфраструктури – за два роки в області оновили 562 км доріг.

– Нові дороги, лікарні, школи, садочки, стадіони, басейни, ЦНАПи, культурні об’єкти та ще багато іншого – результат, на якому ми не збираємося зупинятися. І для мене вкрай важливо, щоб його відчував кожен регіон – на заході й на сході, на півдні, півночі і в центрі нашої прекрасної України, – наголосив президент України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський головною метою програми Велике будівництво назвав створення якісної інфраструктури, яка найяскравіше демонструє ставлення держави до своїх громадян.