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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Коли в Україні переводять годинники на зимовий час у 2021 році

Коли в Україні переводять годинники на зимовий час у 2021 році

У ніч із суботи 30 жовтня на неділю 31 жовтня Україна перейде з літнього часу на зимовий.

Громадяни мають о 4.00 ранку перевести стрілки хронометрів на годину назад, що дасть змогу поспати на годину довше.

Водночас на сучасних смартфонах, ноутбуках та розумних годинниках час переводиться автоматично.

Уперше годинник перевели у Великій Британії в 1908 році заради економії електроенергії. В Україні цю процедуру ввели у 1981 році. У 2011 і 2021 роках перехід на зимовий і літній час намагались скасувати, однак ініціатива так і не прижилася.

Заборони до і після переведення годинників

Лікарі не рекомендують вживати алкогольні напої, ковбаси, а також смажені страви до і після переведення годинників.

Для прискорення адаптації до нового біоритму, в перші два тижні рекомендується чітко контролювати повсякденний раціон.

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Фото: Unsplash

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