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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |
Стали свідком насильства над дитиною: до яких служб звертатись та куди телефонувати

Стали свідком насильства над дитиною: до яких служб звертатись та куди телефонувати

26 жовтня суспільство збурила новина про те, що в Харкові мати під час прямого ефіру в Instagram побила чотирирічного сина.

Поліція розшукала жінку. Із нею провели профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за фактом домашнього насильства, а дитину тимчасово помістили до закладу охорони здоров’я,

Однак щойно ця тема вийшла на загал, як користувачі соцмереж почали повідомляти, що так жінка вчиняє не вперше. Зокрема, бачили неодноразово, як мати била сина під час прямих ефірів раніше. Те ж саме відбувалося й надворі. Тож захистити дитину можна було раніше.

Факти ICTV пропонують з’ясувати, як діяти, якщо ви стали свідком насильства над дитиною. Своєрідну пам’ятку на такий випадок розробили в Мінсоцполітики.

До кого звернутися, якщо ви стали свідком насильства над дитиною?

Українці, перш за все, можуть звернутись до органів та установ, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству.

Крім того, можуть повідомити про ситуацію, що склалася, загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб.

Які органи та установи в Україні запобігають та протидіють насильству?

До цього переліку належать:

  • служби у справах дітей;
  • уповноважені підрозділи органів Національної поліції України;
  • органи управління освітою, навчальні заклади, установи та організації системи освіти;
  • органи охорони здоров’я, установи та заклади охорони здоров’я;
  • центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
  • суди;
  • прокуратура;
  • уповноважені органи з питань пробації.

Які загальні служби підтримки постраждалих осіб діють в Україні?

У цьому випадку йдеться про:

  • центри соціальних служб;
  • притулки для дітей;
  • центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
  • соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка);
  • центри соціально-психологічної допомоги;
  • територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
  • інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги постраждалим особам.

Які спеціалізовані служби допомагають підтримати постраждалих осіб?

Ці функції покладено на:

  • притулки та центри медико-соціальної реабілітації для постраждалих осіб;
  • кол-центри з питань запобігання та протидії домашньому, гендерному та дитячому насильству;
  • мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього та гендерного насильства;
  • заклади та установи, призначені виключно для постраждалих від домашнього та гендерного насильства.

Куди телефонувати, щоб запобігти та протидіяти домашньому насильству?

Українці можуть зателефонувати за номером національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації:

  • 0-800-500-335,
  • 116-123 – для дзвінків із мобільного.

Також для таких випадків може знадобитися номер гарячої лінії системи безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103.

Усі дзвінки безкоштовні.

Куди звертатися постраждалим від домашнього насильства?

Допомогти особам, які постраждали від домашнього насильства, можуть за телефоном урядової гарячої лінії за номером 15-47.

Усі дзвінки безкоштовні.

Які номери в Україні діють для підтримки дітей та молоді?  

Діти та молодь із питань, що їх турбують, можуть звернутись за номерами національної гарячої лінії:

  • 0-800-500-225,
  • 116-111 – для дзвінків із мобільного.

Усі дзвінки безкоштовні.

Фото: Pexels

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