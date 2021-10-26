Стали свідком насильства над дитиною: до яких служб звертатись та куди телефонувати

26 жовтня суспільство збурила новина про те, що в Харкові мати під час прямого ефіру в Instagram побила чотирирічного сина.

Поліція розшукала жінку. Із нею провели профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за фактом домашнього насильства, а дитину тимчасово помістили до закладу охорони здоров’я,

Однак щойно ця тема вийшла на загал, як користувачі соцмереж почали повідомляти, що так жінка вчиняє не вперше. Зокрема, бачили неодноразово, як мати била сина під час прямих ефірів раніше. Те ж саме відбувалося й надворі. Тож захистити дитину можна було раніше.

Факти ICTV пропонують з’ясувати, як діяти, якщо ви стали свідком насильства над дитиною. Своєрідну пам’ятку на такий випадок розробили в Мінсоцполітики.