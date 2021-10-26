До кого звернутися, якщо ви стали свідком насильства над дитиною?
Українці, перш за все, можуть звернутись до органів та установ, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству.
Крім того, можуть повідомити про ситуацію, що склалася, загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб.
Які органи та установи в Україні запобігають та протидіють насильству?
До цього переліку належать:
- служби у справах дітей;
- уповноважені підрозділи органів Національної поліції України;
- органи управління освітою, навчальні заклади, установи та організації системи освіти;
- органи охорони здоров’я, установи та заклади охорони здоров’я;
- центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
- суди;
- прокуратура;
- уповноважені органи з питань пробації.
Які загальні служби підтримки постраждалих осіб діють в Україні?
У цьому випадку йдеться про:
- центри соціальних служб;
- притулки для дітей;
- центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
- соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка);
- центри соціально-психологічної допомоги;
- територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
- інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги постраждалим особам.
Які спеціалізовані служби допомагають підтримати постраждалих осіб?
Ці функції покладено на:
- притулки та центри медико-соціальної реабілітації для постраждалих осіб;
- кол-центри з питань запобігання та протидії домашньому, гендерному та дитячому насильству;
- мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього та гендерного насильства;
- заклади та установи, призначені виключно для постраждалих від домашнього та гендерного насильства.
Куди телефонувати, щоб запобігти та протидіяти домашньому насильству?
Українці можуть зателефонувати за номером національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації:
- 0-800-500-335,
- 116-123 – для дзвінків із мобільного.
Також для таких випадків може знадобитися номер гарячої лінії системи безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103.
Усі дзвінки безкоштовні.
Куди звертатися постраждалим від домашнього насильства?
Допомогти особам, які постраждали від домашнього насильства, можуть за телефоном урядової гарячої лінії за номером 15-47.
Усі дзвінки безкоштовні.
Які номери в Україні діють для підтримки дітей та молоді?
Діти та молодь із питань, що їх турбують, можуть звернутись за номерами національної гарячої лінії:
- 0-800-500-225,
- 116-111 – для дзвінків із мобільного.
Усі дзвінки безкоштовні.