Українця Антона Капелюшного, який вільно володіє українською, російською та англійською мовами, не взяли на роботу, тому що в житті чоловік спілкується рідною мовою.

Рекрутер столичної IT-компанії написала прямим текстом, що, на жаль, він україномовний, і скасувала співбесіду. Мовляв, у компанії російська в пріоритеті.

Антон не міг повірити, що таке можливо в Україні, і поділився цим листуванням у соцмережі.

Реакція не забарилася. На пост відреагували тисячі людей. Українці залишали обурливі коментарі під дописами IT-компанії, тому в інтернеті будь-яка інформація про неї з’являлася лише зі згадкою про дискримінацію українців в Україні.

В офісі уповноваженого із захисту державної мови обіцяють відреагувати на ситуацію, але просять дати їм час розібратися, зокрема, посадовці планують поспілкуватись із представниками компанії.

– Для себе я, швидше за все, отримаю більше негативу, бо багато компаній будуть думати, що ця людина, цей працівник може бути токсичним. Він перебуває в публічній площині. Насправді-то ні, – нарікає Антон, бо думає, що тепер пошук роботи для нього ускладниться.

Представники компанії повідомили, що про ситуацію дізналися з новин, рекрутера звільнили, а мовна політика у їхньому колективі – відсутня.

І сказали, що вживають заходів задля виключення можливості подібних інцидентів у майбутньому.

Чоловік вважає, що цього недостатньо, і хотів би публічних вибачень, а якщо можливо – й моральної компенсації, яку готовий віддати на благодійність.