Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Громадський транспорт у червоних зонах: як працює і чи потрібні Covid-сертифікати

транспорт карантин

До червоної зони карантину з кожним днем потрапляють все більше областей. У регіонах, де встановлюють цей рівень епіднебезпеки, діють посилені карантинні обмеження.

Згідно з постановою Кабміну №1236, громадський транспорт у червоній зоні працює у звичайному режимі. Вимога одна – кількість пасажирів не повинна перевищувати кількості сидячих місць. Всі пасажири повинні бути у масках.

Але місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження для міських тролейбусів, автобусів, трамваїв, маршруток і метро, якщо цього вимагає епідситуація в регіоні.

Водночас громадський транспорт міжобласного сполучення курсує з суворими обмеженнями. Тепер усі водії, екіпаж літаків та пасажири повинні мати:

  • Covid-сертифікат (про повний курс вакцинації для червоної зони або про отримання однієї дози для жовтої зони);
  • негативний ПЛР або експрес-тест на антиген (діють 72 години).

Ці вимоги стосуються будь-яких подорожей між областями літаками, потягами та автобусами.

Водночас ці правила не стосуються міського та внутрішньообласного транспорту – поїздок в межах міста або однієї області, якщо додаткові обмеження не запроваджувала місцева влада.

Також ці правила не поширюються на дітей віком до 18 років. Діти віком від 12 років мають використовувати у громадському транспорті захисні маски.

Читайте
Не впускають у вагони та тестують на вокзалах: як в Україні працюють нові карантинні правила

Червона зона у Київській області – як дістатися на роботу в Київ

З 30 жовтня червона зона карантину почне діяти на території Київської області. У регіоні заборонять:

  • проведення масових заходів;
  • роботу кафе, ресторанів, ТРЦ;
  • роботу непродовольчих ринків і магазинів;
  • роботу спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • роботу закладів культури.

Але ці правила не стосуватимуться закладів, працівники і відвідувачі яких мають зелений Covid-сертифікат про вакцинацію (тобто про отримання двох доз вакцини).

Обмеження для громадського транспорту у червоній зоні діють лише для перевезень між областями. Тому Covid-сертифікат про вакцинацію не потрібен для того, щоб доїхати із населених пунктів Київської області до Києва.

Він може знадобитися за умови, що місцева влада ухвалить відповідне рішення.

Читайте
Червона зона шириться Україною: які обмеження вона передбачає

Громадський транспорт у червоних зонах

Наразі до червоної зони карантину входять Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська області.

З 30 жовтня до червоної зони потраплять ще сім областей, а саме Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.

У всіх цих регіонах діють загальні обмеження для громадського транспорту. Вони передбачають, що кількість пасажирів не повинна перевищувати кількості сидячих місць. Водій і пасажири повинні бути у захисних масках.

Окремі правила запровадили у Мелітополі Запорізької області. У транспорт пускають лише пасажирів, які можуть надати негативний ПЛР або антиген-тест, довідку про вакцинацію чи Covid-сертифікат, довідка про одужання від коронавірусу.

Штрафи за порушення карантину

Штраф у розмірі від 170 до 255 грн поліцейські виписують за проїзд без маски у транспорті.

За відсутність Covid-сертифіката чи негативного тесту у міжобласних автобусах передбачено штраф від 17 тис. до 34 тис. грн. Відповідальність за відсутність цих документів у міжрегіональних автобусах несуть самі пасажири.

Відповідальність за наявність сертифіката вакцинації або тесту під час подорожей поїздами або літаками покладається на перевізників.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка