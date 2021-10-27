До червоної зони карантину з кожним днем потрапляють все більше областей. У регіонах, де встановлюють цей рівень епіднебезпеки, діють посилені карантинні обмеження.

Згідно з постановою Кабміну №1236, громадський транспорт у червоній зоні працює у звичайному режимі. Вимога одна – кількість пасажирів не повинна перевищувати кількості сидячих місць. Всі пасажири повинні бути у масках.

Але місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження для міських тролейбусів, автобусів, трамваїв, маршруток і метро, якщо цього вимагає епідситуація в регіоні.

Водночас громадський транспорт міжобласного сполучення курсує з суворими обмеженнями. Тепер усі водії, екіпаж літаків та пасажири повинні мати:

Covid-сертифікат (про повний курс вакцинації для червоної зони або про отримання однієї дози для жовтої зони);

негативний ПЛР або експрес-тест на антиген (діють 72 години).

Ці вимоги стосуються будь-яких подорожей між областями літаками, потягами та автобусами.

Водночас ці правила не стосуються міського та внутрішньообласного транспорту – поїздок в межах міста або однієї області, якщо додаткові обмеження не запроваджувала місцева влада.

Також ці правила не поширюються на дітей віком до 18 років. Діти віком від 12 років мають використовувати у громадському транспорті захисні маски.

Червона зона у Київській області – як дістатися на роботу в Київ

З 30 жовтня червона зона карантину почне діяти на території Київської області. У регіоні заборонять:

проведення масових заходів;

роботу кафе, ресторанів, ТРЦ;

роботу непродовольчих ринків і магазинів;

роботу спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

роботу закладів культури.

Але ці правила не стосуватимуться закладів, працівники і відвідувачі яких мають зелений Covid-сертифікат про вакцинацію (тобто про отримання двох доз вакцини).

Обмеження для громадського транспорту у червоній зоні діють лише для перевезень між областями. Тому Covid-сертифікат про вакцинацію не потрібен для того, щоб доїхати із населених пунктів Київської області до Києва.

Він може знадобитися за умови, що місцева влада ухвалить відповідне рішення.

Громадський транспорт у червоних зонах

Наразі до червоної зони карантину входять Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська області.

З 30 жовтня до червоної зони потраплять ще сім областей, а саме Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.

У всіх цих регіонах діють загальні обмеження для громадського транспорту. Вони передбачають, що кількість пасажирів не повинна перевищувати кількості сидячих місць. Водій і пасажири повинні бути у захисних масках.

Окремі правила запровадили у Мелітополі Запорізької області. У транспорт пускають лише пасажирів, які можуть надати негативний ПЛР або антиген-тест, довідку про вакцинацію чи Covid-сертифікат, довідка про одужання від коронавірусу.

Штрафи за порушення карантину

Штраф у розмірі від 170 до 255 грн поліцейські виписують за проїзд без маски у транспорті.

За відсутність Covid-сертифіката чи негативного тесту у міжобласних автобусах передбачено штраф від 17 тис. до 34 тис. грн. Відповідальність за відсутність цих документів у міжрегіональних автобусах несуть самі пасажири.

Відповідальність за наявність сертифіката вакцинації або тесту під час подорожей поїздами або літаками покладається на перевізників.