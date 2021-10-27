Ріст цін на каву: причини, як обрати натуральну та чим вона корисна

Найпотужніша за останні сто років засуха та неочікувані літні морози знищили цього року п’яту частину врожаю кави у Бразилії – країни, яка є головним виробником цього продукту у світі. Тому маркетинг-директор компанії імпортера кави Інна Сірченко повідомила, що в Україні прогнозується здорожчання цього продукту.

Аналітик консалтингової компанії Христина Бровенко заспокоює, що ріст цін буде невеликим. Скоріше за все подорожчання на 20-30% кави на світовому ринку призведе приблизно на 4-5% зростання кавового напою, а це приблизно 2-3 грн.

Згідно із соцопитуваннями, за останні 5 років споживання кави в Україні збільшилося втричі. А середній українець щотижня випиває щонайменше 12 філіжанок цього напою.

– У 2020 році споживання кави в Україні як у зернах, так і меленої кави становило 20 тис. тон. Якщо в перерахунку подати на людину, то це трохи більш як 1 кг кави на 1 дорослу людину, – каже Христина Бровенко.

Причому з кожним днем все більше українців обирають саме натуральну каву. І, як не дивно, зростання цін лише посилює інтерес до дорогих сортів. Проте тут трапляються підробки. Тому фахівці під час покупки кави, радять звертати увагу на:

упаковку – вона не має бути пом’ятою;

– вона не має бути пом’ятою; маркування – воно має бути якісно нанесене та не стиратися;

– воно має бути якісно нанесене та не стиратися; повітряний клапан – він має бути на усіх упаковках із натуральною кавою.

Окрім того, лікарі закликають не пити багато кави та не вживати її натщесерце. Випийте перед цим хоча б трохи води. Також медики кажуть, що кава у невеликій кількості знижує ризики хвороби Альцгеймера, Паркінсона, покращує чутливість клітин до інсуліну у хворих цукровим діабетом другого типу.