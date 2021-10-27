Протягом цієї доби російсько-окупаційні війська дев’ять разів порушили режим припинення вогню, з яких двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За даними штабу ООС, унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення, яке виявилося несумісним з життям. Наші захисники висловили щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

Російські бойовики вели вогонь біля низки населених пунктів. Серед них – Гранітне, Луганське, Новотошківське, Новолуганське, Лебединське, Широкине.

Ворог застосував артилерії калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У штабі ООС зазначили, що поблизу Гранітного найманці РФ скинули невідомі вибухові пристрої за допомогою безпілотного літального апарату.

Наші захисники контролюють ситуацію у зоні Операції об’єднаних сил, дають відсіч ворогу та стримують збройну агресію Російської Федерації.