У Міністерстві внутрішніх справ України не володіють інформацією про внесення помилок у санкційні списки РНБО в обмін на грошову винагороду. Припущення про продаж помилок у списках днями висловив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Як заявив в одному з інтерв’ю перший заступник голови МВС Євген Єнін, у Національній поліції немає інформації про хабарі за помилки в списках Ради національної безпеки та оборони.

– Думаю, що краще про це спитати безпосередньо в Давида Арахамії. Стосовно реакції на ці заяви – впевнений, що відповідні органи досудового розслідування повинні ретельно проаналізувати їх. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, ті події, про які казав пан Арахамія, знаходяться у підслідності НАБУ. І відповідно – всі карти в руки… Станом на сьогодні (26 жовтня – Ред.) жодна інформація про зазначене кримінальне правопорушення не була зареєстрована у Національній поліції України, — наголосив Єнін.

Заступник голови МВС нагадав, що зараз проводиться перевірка санкційних списків РНБО. Щодо 108 осіб уже були виправлені помилки (відповідні пропозиції МВС вносило до Кабінету міністрів та РНБО). Йдеться про виправлення помилок у паспортних даних та прізвищах.

– Ми дійсно розпочали ретельний аналіз цього санкційного списку. Ми виявили перші 108 помилок… Йдеться про виправлення біографічних даних – написання прізвищ, які досить складні для українського вуха, виправлення паспортних даних: відомостей про наявність того чи іншого громадянства. І це лише перша стадія цього процесу, – розповів Єнін.

Він нагадав, що декількох співробітників МВС (зокрема екс-керівника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції) звільнили чи понизили на посаді через інцидент з помилками.

Водночас Єнін запевнив, що наразі немає підтверджень навмисного характеру помилок у санкційних списках.

– На сьогодні в нас немає підтвердження навмисного характеру зазначених помилок. Водночас процес триває і час покаже, – заявив Єнін.

Він додав, що якщо будуть виявлені особи, які не мають підстав перебувати в списку санкцій, МВС внесе пропозиції про їх виключення звідти. І навпаки: якщо когось помилково не внесли до списку – то це буде зроблено.

Що відомо про помилки в списках санкцій РНБО?

На брифінгу 15 жовтня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у рішенні РНБО про запровадження санкцій були допущені помилки стосовно 108 осіб, і вони вже виправлені. Йшлося про санкції щодо злодіїв у законі.

Після цього в інтернеті почали поширюватися твердження, що цих 108 осіб нібито внесли до списку санкцій помилково.

На ці повідомлення відреагували в Офісі президента України. Там заявили, що з’ясовують, як ці люди потрапили до списку злодіїв у законі.

Згодом екс-заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало пояснив, що йдеться не про те, що 108 осіб внесли до списку злодіїв у законі помилково, а про те, що це було зроблено з помилками у даних.

Про помилки в даних повідомив і секретар РНБО Олексій Данілов.

25 жовтня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія висловив припущення, що помилки в санкційних списках РНБО могли допустити навмисно за хабарі. Арахамія стверджував, що за начебто кожну таку технічну помилку пропонували $100-300 тисяч. За словами Арахамії, це робилося для того, щоб певні особи могли спокійно переміщатися за кордон і не мати проблем через санкції.

Фото: Євген Єнін