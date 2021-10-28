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Юлія Захарченко |

Бойовики обстріляли СМТ на Луганщині: пошкоджено будинки

Бойовики обстріляли СМТ на Луганщині: пошкоджено будинки

Російсько-окупаційні війська обстріляли селище Трьохізбенка, розташоване у Луганській області. Снаряди пошкодили приватні будинки та лінію електропередач.

За даними Щастинської міської територіальної громади, найманці РФ застосували заборонену Мінськими домовленостями артилерію великого калібру.

Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли селище на Луганщині

Ворог випустив близько 20 снарядів та пошкодив п’ять приватних будинків. Через обстріли виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

Наразі фахівці відновлюють лінію електропередач, яку пошкодили під час обстрілів. На щастя, ніхто серед місцевих мешканців не постраждав.

Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли селище на Луганщині

У Щастинській територіальній громаді зазначили, що російські війська вже не вперше ведуть вогонь у селище за останні місяці.

У середині вересня бойовики обстріляли житлові будинки Трьохізбенки з села Сміле в Луганській області. У будинки випустили 30 снарядів, які пошкодили п’ятиповерхівку, двоповерхівку та приватні будинки.

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Фото: Щастинська міська територіальна громада

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