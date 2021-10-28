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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

День вигнання нацистських окупантів: Зеленський вшанував пам’ять загиблих людей

володимир зеленський

У День вигнання нацистських окупантів з України президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять людей, які захищали нашу державу.

Очільник країни зазначив, що 77 років тому ворога вигнали з нашої землі. Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

– 77 років тому силами першого, другого, третього та четвертого українського фронтів за допомогою партизан, підпільників, учасників національно-визвольного руху, руху опору, громадян та всіх, хто боровся з ворогом на фронті й у тилу, нацистів було вигнано з нашої землі, – сказав він.

Зеленський наголосив, що це особливий день для України – кожного регіону, міста, села, вулиці, подвір’я та родини у кожному куточку країни.

– Це день, коли Україну перестали нівечити, калічити, спотворювати нацистські бомби, снаряди, танки, сліди чобіт, – заявив Зеленський.

Глава української держави наголосив, що Україна завжди вклонятиметься подвигу та шануватиме пам’ять всіх, хто захистив її від нацизму.

– І хай істинну волю та незалежність Україна здобула лише в 1991 році, вона завжди вклонятиметься подвигу та шануватиме пам’ять всіх, хто захищав та захистив її від нацизму, – зазначив президент.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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