У День вигнання нацистських окупантів з України президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять людей, які захищали нашу державу.

Очільник країни зазначив, що 77 років тому ворога вигнали з нашої землі. Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

– 77 років тому силами першого, другого, третього та четвертого українського фронтів за допомогою партизан, підпільників, учасників національно-визвольного руху, руху опору, громадян та всіх, хто боровся з ворогом на фронті й у тилу, нацистів було вигнано з нашої землі, – сказав він.

Зеленський наголосив, що це особливий день для України – кожного регіону, міста, села, вулиці, подвір’я та родини у кожному куточку країни.

– Це день, коли Україну перестали нівечити, калічити, спотворювати нацистські бомби, снаряди, танки, сліди чобіт, – заявив Зеленський.

Глава української держави наголосив, що Україна завжди вклонятиметься подвигу та шануватиме пам’ять всіх, хто захистив її від нацизму.