Для цього звертаємося до найближчого відділу Пенсійного фонду України. Це також можна зробити онлайн.

Якщо дитині ще немає 18 років або вона частково чи повністю недієздатна, звернення замість неї подають батьки або опікуни. Вони також мають надати свій паспорт або папери, що підтверджують їхні повноваження.