Крок 1. Визначаємо, коли можливе одержання пенсії з інвалідності
Закон надає право на призначення пенсії з інвалідності, проте варто мати достатній стаж.
Інваліди другої та третьої груп віком до 23 й інваліди першої групи віком до 25 років повинні мати страховий стаж один рік.
Крок 2. Збираємо необхідні папери для пенсії з інвалідності
- заява про призначення пенсії з інвалідності;
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код — видається податковою адміністрацією;
- трудова книжка або інші документи, які є доказом стажу;
- свідоцтво про реєстрацію;
- документ, що засвідчує інвалідність (огляд медико-соціальної експертної комісії) — направлення видається в лікарні згідно з формою №088/о;
- свідоцтво на право на особливий статус особи (якщо таке є).
Потім потрібно зробити копії.
Для виготовлення пенсійного посвідчення також необхідно надати своє фото розміром 3х4 см.
Крок 3. Подаємо заяву на оформлення пенсії з інвалідності
Для цього звертаємося до найближчого відділу Пенсійного фонду України. Це також можна зробити онлайн.
Якщо дитині ще немає 18 років або вона частково чи повністю недієздатна, звернення замість неї подають батьки або опікуни. Вони також мають надати свій паспорт або папери, що підтверджують їхні повноваження.
Крок 4. Отримуємо пенсійне посвідчення
Заява розглядається впродовж 10 днів.
Забрати посвідчення можуть батьки або сама дитина.
Якщо ви звернулися до пенсійного фонду не пізніше 3-х місяців після набуття інвалідності, то пенсія в повному розмірі призначатиметься з цього дня.
В іншому випадку виплати нараховуватимуться з дня подання заяви до ПФУ.
Який розмір пенсії з інвалідності в Україні
Громадяни з інвалідністю першої групи отримують 100% розміру пенсії за віком, другої — 90%, третьої — 50%.
Що робити, якщо у дитини-інваліда немає стажу
Особи з інвалідністю віком до 18 років без стажу також можуть претендувати на виплати від держави.
Тут можна переглянути список хвороб, які дають право на виплати.
Для оформлення такого виду допомоги батькам необхідно звернутися до місцевого відділу Управління праці та соціального захисту населення.
Потрібно зібрати:
- заяву;
- дитяче свідоцтво про народження;
- ідентифікаційний код когось з батьків;
- паспорт когось з батьків;
- довідка про реєстрацію дитини-інваліда та когось з батьків;
- документ з навчального закладу дитини про те, чи утримується вона повністю державою.
Треба представити й оригінали, й копії.
Неповнолітні не можуть самі оформлювати виплати.
Заявником може виступати мама, батько або опікун.
Рішення щодо надання соціальних виплат ухвалюють впродовж 10 днів після подання звернення.
У разі позитивної відповіді дитина без стажу зможе одержувати щомісячно 70% від розміру прожиткового мінімуму непрацездатних громадян.
Наразі це приблизно 1 298 грн (70% від 1 854 грн).