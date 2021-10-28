Ніхто не ходить по квартирах. Нині перевірками отримувачів субсидій займається Національна соціальна сервісна служба, раніше це робило Міністерство фінансів.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, зазвичай субсидіантів перевіряють у різних держреєстрах. У разі виявлення якихось невідповідностей у ситуації розбираються органи соцзахисту.

– Суттєві розбіжності виявляються лише у 7% рекомендацій Мінфіну щодо результатів таких перевірок. Люди знають, що зазначені ними відомості будуть перевірені, тож намагаються правильно заповнювати декларації, – наголосила Лазебна.

Міністр сказала, що найчастіше у декларації не згадують про покупки, вартість яких перевищує 50 тис. грн. Але це легко перевірити під час роботи з даними банків.

– Наразі перевірками займатиметься Національна соціальна сервісна служба. Але вона, як і Мінфін, не ходитиме з перевірками по квартирах. Робота буде максимально автоматизована із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, – підсумувала вона.

Зараз право на отримання субсидії мають навіть громадяни, у яких є борг за комуналку.

Згідно із українським законодавством, субсидія не призначається, якщо людина має прострочену заборгованість більш ніж за три місяці. Йдеться про суму, яка перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн), щодо якої ще не минув термін подачі позову.

Проте навіть із боргом можна оформити житлову субсидію. Для цього слід укласти договір про його реструктуризацію.