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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Потепління до +16° та незначний вітер: якою буде погода в Україні 29 жовтня

Потепління до +16° та незначний вітер: якою буде погода в Україні 29 жовтня

Погода в Україні в останню п’ятницю жовтня порадує місцевих жителів та туристів. У цей день, 29 жовтня, очікується потепління до +16 градусів за Цельсієм.

За прогнозом Укргідрометцентру, дощів чи інших опадів в Україні не буде, а вітер може досягати швидкості 3-8 м/с.

Погода на 29 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Денна температура подекуди сягатиме від +12 до +16 градусів. Найтепліша погода буде у західних та південних областях України.

Так, на півдні – від +14 до +16, на сході – від +11 до +13, у центрі – від +12 до +14, на півночі – від +12 до +14, на заході – від +15 до +17.

Вночі стовпчики термометра опустяться щонайменше на 10 градусів. Подекуди буде похолодання до -2, зокрема, на Закарпатті.

Погода на 29 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В останню п’ятницю жовтня у Києві теж стане тепліше, у порівнянні з погодою протягом тижня. Температура вдень триматиметься на рівні від +12 до +14.

Вночі стане значно холодніше. Температура у темний час доби – від +6 до +8 градусів, а швидкість вітру сягатиме 3-8 м/с.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pexels

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