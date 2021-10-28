Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про створення Школи супергероїв – нової моделі освітнього процесу для дітей, які перебувають у медичних закладах.

Як зазначається в пояснювальній записці до ухваленої постанови, зараз більша частина дітей, які перебувають у лікарнях, не отримують належних освітніх послуг.

А тому було вирішено утворити Державну установу Школа супергероїв, яка віднесена до сфери управління Міністерства освіти та науки.

Ключовим завданням нової установи буде надання освітніх послуг (як дошкільної, так і середньої освіти) дітям, які:

• тривалий час перебувають на стаціонарному лікуванні в лікарнях, у тому числі в зв’язку із захворюванням на Covid-19 чи онкологічними захворюваннями;

• яким надається реабілітаційна допомога в закладах охорони здоров’я.

Таким чином хочуть забезпечити безперервність освітнього процесу та розвитку дітей, незалежно від стану їхнього здоров’я.

Максимальна чисельність співробітників Школи супергероїв становитиме 235 осіб.

Кабмін також доручив Міністерству охорони здоров’я, обласним держадміністраціям та органам місцевого самоврядування створити умови для роботи освітніх центрів Школи супергероїв у лікарнях.

Останнім часом в Україні все більше регіонів потрапляють у червону зону карантину. Ця зона передбачає очний режим навчання у школах лише за умови, що весь персонал повністю вакцинований від коронавірусу. Це обмеження не стосується 1-4 класів та дитсадків. Як працюють школи у червоних регіонах, де діти пішли на канікули чи перейшли на дистанційку – читайте в матеріалі.