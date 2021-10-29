Україна ставить собі високу планку – за 5-10 років відновити науково-дослідницький флот у складі 36 суден, які було втрачено за роки незалежності.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в Одесі під час Конгресу місцевої та регіональної влади.

За його словами, міністру освіти і науки Сергію Шкарлету доручено розробити відповідну програму.

Глава держави наголосив, що Україна вже почала відновлювати свій науковий флот, саме тому вони зібралися в Одесі, де сьогодні передадуть станції Академік Вернадський криголам RRS James Clark Ross.

– Ми ставимо собі високу планку – 36 наукових суден, з яких 12 – океанські судна льодового класу. Мені здається, що 36 – дуже символічна цифра, адже саме стільки суден було у складі наукового флоту у 1991 році. За ці 30 років, на жаль, ми втратили всі ці 36 кораблів, – наголосив президент.

Він також закликав представників регіональної влади долучатися до розробки програми відновлення наукового флоту.

5 жовтня придбаний Україною легендарний британський криголам James Clark Ross увійшов до Одеського порту. Сума угоди – $5 млн.

Документи про купівлю судна Національний антарктичний науковий центр та Велика Британія підписали 19 серпня.

Власний криголам відкриє для України нові можливості у дослідженні Світового океану, а також вирішить логістичні проблеми на антарктичній станції Академік Вернадський.