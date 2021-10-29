Листопад 2021: що зміниться в Україні в листопаді 2021

Із 1 листопада 2021 року на українців чекає кілька важливих змін. Зокрема, низка українських міст, серед яких і столиця, житимуть за правилами червоної зони карантину. А ось на автомобілістів чекають нові правила дорожнього руху.

Що ще зміниться в Україні з 1 листопада 2021 року та протягом місяця – читайте у матеріалі.

Червона зона у Києві

Київ із 1 листопада переходить у червону зону карантину. Тому постійна комісія з питань ТЕБ та НС міста затвердила перелік додаткових обмежень, які почнуть діяти з цього часу.

Так, з 1 листопада у Києві заборонено:

перевозити пасажирів громадським транспортом, зокрема метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена терміном дії 72 години, або жовтого чи зеленого Covid-сертифіката , або документа про одужання особи від зазначеної хвороби;

на визначення антигена терміном дії 72 години, або , або документа про одужання особи від зазначеної хвороби; перевозити пасажирів громадським транспортом – трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі – у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;

відвідувати ТРЦ особам, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих , які мають негативний ПЛР-тест на Covid-19 або експрес-тест на визначення антигена терміном дії 72 години, або зелений Covid-сертифікат, або документ про одужання;

, які мають негативний ПЛР-тест на Covid-19 або експрес-тест на визначення антигена терміном дії 72 години, або зелений Covid-сертифікат, або документ про одужання; перебувати без захисних масок на територіях закладів охорони здоров’я та освіти, у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра;

роботу закладів громадського харчування, крім доставки та замовлень навинос ( дозволяється за умови наявності у всіх відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена терміном дії 72 години, або зеленого Covid-сертифіката , або документа про одужання);

наявності у всіх відвідувачів та робітників закладу на визначення антигена терміном дії 72 години, або , або документа про одужання); діяльність хостелів (дозволяється за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена терміном дії 72 години, або зеленого Covid-сертифіката, або документа про одужання);

відвідувати стороннім особам установи і заклади соціального захисту (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена терміном дії 72 години, або зеленого Covid-сертифіката, або документа про одужання);

приймати відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена терміном дії 72 години, або зеленого Covid-сертифіката, або документа про одужання);

проводити всі масові заходи , крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена терміном дії 72 години, або зеленого Covid-сертифіката, або документа про одужання);

, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена терміном дії 72 години, або зеленого Covid-сертифіката, або документа про одужання); проводити планові госпіталізації, крім низки невідкладних та термінових випадків.

Усі заклади освіти Києва з 1 листопада повинні перейти на дистанційний режим навчання. Дитячим садкам дозволили працювати за умови, що всі працівники мають документ про отримання повного курсу вакцинації.

Червона зона у Львові

З 30 жовтня обмеження червоної зони карантину встановили і у Львові. Вони передбачають, що заклади, які продають товари першої необхідності (продукти, медичні препарати, пальне), працюють лише за умови, що усі працівники вакциновані.

У місті заборонили проводити всі масові заходи і призупинили роботу закладів культури. Громадському транспорту дозволили перевозити не більше 50% пасажирів. Але вакцинація для водіїв та контролерів обов’язкова.

Усі пільговики, крім учасників бойових дій, можуть безкоштовно користуватися транспортом лише з 11.00 до 16.00.

Відвідувати непродовольчі магазини на території торгових центрів та ринків можуть лише вакциновані відвідувачі. Продукти першої необхідності можна придбати у масці та дотримуючись дистанції.

Закладам громадського харчування дозволили працювати, але лише за умови повної вакцинації працівників та відвідувачів. Крім того, за столиком повинно бути не більше чотирьох людей, а у приміщенні – до 50% відвідувачів.

У спортивних закладах дозволили лише індивідуальні заняття за умови повної вакцинації працівників та відвідувачів.

Відсторення від роботи без Covid-щеплення

З 8 листопада набуває чинності порядок відсторонення від роботи невакцинованих співробітників установ, підприємств і організацій, які обов’язково повинні бути щеплені від Covid-19.

Наказом МОЗ визначено перелік працівників, вакцинація проти коронавірусу яких обов’язкова. Серед них:

Працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів. Працівники закладів вищої, післявишівської, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти незалежно від типу та форми власності.

Але це не стосується людей, що мають абсолютні протипоказання для Covid-вакцинації, підтверджені медичним висновком.

Комунальні тарифи

З 1 листопада сім постачальників знизили річні ціни на газ. Тепер вони стартують від з 7,79 грн за куб. м.

Найнижчу ціну, 7,79 грн за куб.м, запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп (ETG.UA). Далі йдуть компанії Neogas (7,80 грн), Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн).

Нафтогаз України традиційно пропонує своїм споживачам блакитне паливо за ціною 7,96 грн за куб. м. Решта компаній виставили річні ціни на газ від 7,98 до 13,5 грн за куб. м.

Для тих, хто відмовився від річного тарифу на газ, традиційно діятиме місячний. Одним із найнижчих його встановили компанії Eнерджі Трейд Груп (7,78 грн за 1 куб. м), Маргаз, Галнафтогаз, Стрийнафтогаз, Полтавагаз Збут (7,99 грн за 1 куб. м) і Київські енергетичні послуги (YASNO) – 8,46 за 1 куб. м.

Найвищі місячні тарифи у листопаді встановили газопостачальні компанії Енергія країни (38,35 грн за 1 куб. м), М газ трейдінг (36,5 за 1 куб. м) та Асканія Енерджі (19,95 грн за 1 куб. м).

Ціна на електроенергію

Із 1 листопада споживачі платитимуть за світло так само, як і попереднього місяця, тобто залежно від того, хто та скільки електроенергії споживає. Так, українці, які використовують за місяць до 250 кВт/год, платитимуть за електрику за ціною 1,44 грн.

Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт/год на місяць, тариф залишиться на рівні 1,68 грн.

Читайте Кабмін встановив ціни на газ ПОН для населення та бюджетних установ

Нові правила дорожнього руху

З 1 листопада набувають чинності зміни до правил дорожнього руху. Передусім нововведення стосуються обмеження швидкості за межами населених пунктів.

Так, з 1 листопада забороняється рухатися зі швидкістю 110 км/год, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділено широкою суцільною лінією.

Низка нововведень стосуватиметься велосипедистів. Відтепер вони повинні переїжджати проїзну частину по велосипедному переїзді, а у разі його відсутності – відповідно до вимог ПДР.

У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника/світлофора. З’являться на дорогах і спільні для автомобілів та велосипедів смуги.

Крім того, з 1 листопада в Україні буде нова дорожня розмітка, якою позначатимуть місця паркування вздовж автодороги, наближення до кільцевої розв’язки, виходи з території шкільних закладів, місця з найбільшою кількістю аварій та інші.

Також для українців діятимуть нові діагональні пішохідні переходи. А ще, крім трьох загальноприйнятих типів державних доріг (міжнародні, національні та регіональні) запроваджується четвертий — територіальний.

Червона зона у Києві й нові правила дорожнього руху: що зміниться з 1 листопада / 3 фотографии

Ціни на бензин

У листопаді ціни на бензин та дизельне паливо в Україні можуть дещо зрости. Проте кардинального підвищення вартості пального не очікується.

Із урахуванням встановлених Кабміном граничних надбавок вартість бензину на АЗС в Україні зараз не може перевищувати 33,20 грн за 1 літр, а дизельного палива – 32,07 грн за літр. Тому саме з такими граничними цінами Україна зустріне листопад.

Але на початку місяця очікується наступне оновлення середньої вартості дизелю та бензину від Мінекономіки. Тому після нього, згідно з прогнозом директора української Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, ціни на пальне зростуть в середньому на 30-40 копійок.

Вихідні у листопаді

У листопаді 2021 року українці працюватимуть 22 дні. А відпочити всі традиційно зможуть по суботах та неділях, оскільки додаткових вихідних та державних свят в останньому місяці осені не передбачається.

Скільки відпочиватимуть українці в листопаді 2021 – читайте на Фактах ICTV.