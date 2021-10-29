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Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

Іноземних інвесторів приваблює Україна без корупції

Іноземних інвесторів приваблює Україна без корупції

До кінця року в Україні повноцінно запрацює новий орган – Державна інспекція архітектури і містобудування (ДІАМ). На нього покладають великі надії експерти містобудування. Про це повідомляє портал Gazeta.ua.

Місяць тому Державна архітектурно-будівельна інспекція припинила діяльність. Весь персонал органу звільнили.

Реалізовувала цю непросту реформу, за підтримки президента, заступниця голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку Олена Шуляк.

Такі зміни дуже важливі для України. Адже відсутність доступного житла, розквіт хабарництва у  сфері будівництва й надання сумнівних дозволів на зведення нерухомості за останні десятиріччя стали звичним явищем у нашій державі. І найгірше, що від цього страждають всі – великий український бізнес, іноземні інвестори та кінцевий споживач.

Саме він змушений переплачувати за кожен квадратний метр житла, в ціну якого закладена корупційна складова. Іноземні забудовники не звикли платити за речі, гарантовані законом, тому протягом довгого часу вони не мали змоги реалізовувати масштабні проекти в Україні.

Як приклад, у ЗМІ згадують забудовника з іноземним капіталом ОК Ексон Прем’єр Шулявська. Він зводить об’єкт 50Avenue на проспекті Перемоги, 50-а в Києві.

За даними видання, у проект 50Avenue вкладено близько $18 млн іноземних вливань. Однак вже два роки поспіль у бік забудовника можна почути наклепи й безпідставні звинувачення. Їх поширюють адепти старої системи, що працюють на людей, які зробили свій капітал на обмані та поширенні корупції.

Іноземних інвесторів приваблює Україна без корупції

Журналісти видання сподіваються, що часи так званої старої гвардії минули, й відзначають переваги 50Avenue для Києва. Інноваційний об’єкт на столичному проспекті Перемоги, 50-а складатиметься з двох високих веж і займатиме 0,3 га. Там розмістять офісні приміщення, надсучасні апартаменти, бутикові галереї, фітнес-клуби та магазини.

На даху діятиме басейн. Під землею – багаторівневий паркінг, у якому охочі зможуть лишити авто на стоянці й пересісти на метро. Будинок зроблять у концепції live-work-play.

У будівлі здаватимуть сотні апартаментів за невеликими цінами, де можуть оселитися студенти чи сім’ї, які шукають зйомне житло в столиці.

Крім цього, ОК Ексон Прем’єр Шулявська даватиме апартаменти в будівлі у розстрочку на 20 років під 6% річних. Подібні програми ніхто не пропонує на українському ринку, особливо в таких сучасних комплексах, інформує видання.

Саме в таких будівлях зазвичай розміщують свої офіси великі міжнародні компанії.

Наприклад, офіс одного з найбільших автомобільних концернів світу General Motors розміщено саме в такому типі будівлі в США. Так само у подібних хмарочосах працює вся редакція і продакшн найрейтинговішої служби новин CNN.

50Avenue може, безсумнівно, стати одним із інфраструктурних хабів, що приваблюватиме умовами світових інвесторів в Україну.

Як зазначають журналісти видання, кияни сподіваються, що тепер політика стосовно іноземних забудовників зміниться і що будівництву ОК Ексон Прем’єр Шулявська припинять перешкоджати.

Адже, крім будинку, забудовник вже заявив про реконструкцію сквера танкістів за свій рахунок. А також побудову парку для киян біля нього з інвестицією у $2 млн.

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