До кінця року в Україні повноцінно запрацює новий орган – Державна інспекція архітектури і містобудування (ДІАМ). На нього покладають великі надії експерти містобудування. Про це повідомляє портал Gazeta.ua.

Місяць тому Державна архітектурно-будівельна інспекція припинила діяльність. Весь персонал органу звільнили.

Реалізовувала цю непросту реформу, за підтримки президента, заступниця голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку Олена Шуляк.

Такі зміни дуже важливі для України. Адже відсутність доступного житла, розквіт хабарництва у сфері будівництва й надання сумнівних дозволів на зведення нерухомості за останні десятиріччя стали звичним явищем у нашій державі. І найгірше, що від цього страждають всі – великий український бізнес, іноземні інвестори та кінцевий споживач.

Саме він змушений переплачувати за кожен квадратний метр житла, в ціну якого закладена корупційна складова. Іноземні забудовники не звикли платити за речі, гарантовані законом, тому протягом довгого часу вони не мали змоги реалізовувати масштабні проекти в Україні.

Як приклад, у ЗМІ згадують забудовника з іноземним капіталом ОК Ексон Прем’єр Шулявська. Він зводить об’єкт 50Avenue на проспекті Перемоги, 50-а в Києві.

За даними видання, у проект 50Avenue вкладено близько $18 млн іноземних вливань. Однак вже два роки поспіль у бік забудовника можна почути наклепи й безпідставні звинувачення. Їх поширюють адепти старої системи, що працюють на людей, які зробили свій капітал на обмані та поширенні корупції.

Журналісти видання сподіваються, що часи так званої старої гвардії минули, й відзначають переваги 50Avenue для Києва. Інноваційний об’єкт на столичному проспекті Перемоги, 50-а складатиметься з двох високих веж і займатиме 0,3 га. Там розмістять офісні приміщення, надсучасні апартаменти, бутикові галереї, фітнес-клуби та магазини.

На даху діятиме басейн. Під землею – багаторівневий паркінг, у якому охочі зможуть лишити авто на стоянці й пересісти на метро. Будинок зроблять у концепції live-work-play.

У будівлі здаватимуть сотні апартаментів за невеликими цінами, де можуть оселитися студенти чи сім’ї, які шукають зйомне житло в столиці.

Крім цього, ОК Ексон Прем’єр Шулявська даватиме апартаменти в будівлі у розстрочку на 20 років під 6% річних. Подібні програми ніхто не пропонує на українському ринку, особливо в таких сучасних комплексах, інформує видання.

Саме в таких будівлях зазвичай розміщують свої офіси великі міжнародні компанії.

Наприклад, офіс одного з найбільших автомобільних концернів світу General Motors розміщено саме в такому типі будівлі в США. Так само у подібних хмарочосах працює вся редакція і продакшн найрейтинговішої служби новин CNN.

50Avenue може, безсумнівно, стати одним із інфраструктурних хабів, що приваблюватиме умовами світових інвесторів в Україну.

Як зазначають журналісти видання, кияни сподіваються, що тепер політика стосовно іноземних забудовників зміниться і що будівництву ОК Ексон Прем’єр Шулявська припинять перешкоджати.

Адже, крім будинку, забудовник вже заявив про реконструкцію сквера танкістів за свій рахунок. А також побудову парку для киян біля нього з інвестицією у $2 млн.