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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Оформлення пенсії та субсидії через Дію – терміни запуску послуги

додаток дія

Вже у листопаді 2021 року оформити пенсію, субсидію та інші соціальні виплати можна буде через портал електронних послуг або мобільний додаток Дія.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів керівник директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Баник.

За його словами, спільно з Мінсоцполітики вже напрацювали все необхідне для переведення цих соціальних послуг в онлайн.

Баник наголосив, що це значно спростить оформлення пенсій та субсидій.

22 вересня Кабмін розширив перелік послуг, які можна отримати через додаток або портал Дія. Серед них – призначенням пенсій, субсидій, допомоги малозабезпеченим сім’ям та інших соціальних послуг.

Згідно з постановою, цей проект еспериментальний, і до 1 січня 2022 року надання цих послуг онлайн повинні запровадити щонайменше у двох областях.

Уряд також запровадив віддалену ідентифікацію одержувачів пенсії та грошової допомоги за допомогою Дія. Підпис.

Фото: Мінцифри

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