Нові дорожні знаки та розмітка в Україні – список та фото

З 1 листопада набувають чинності зміни до правил дорожнього руху. В Україні з’являться нові знаки та дорожня розмітка.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нові дорожні знаки

Серед нових дорожних знаків – житлова зона, пішохідна дорога, в’їзд у населений пункт та виїзд із нього, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху, автозаправні чи електрозарядні станції, місце для заряджання електрокарів, платна дорога, діагональний пішохідний перехід тощо.

Нова дорожня розмітка

Згідно з нововведенням, з’явиться нова дорожня розмітка, якою позначатимуть місця паркування вздовж автодороги, наближення до кільцевої розв’язки, виходи з території шкільних закладів, місця з найбільшою кількістю аварій та інші. До вертикальної розмітки додадуть нову жовто-червону.

Велодоріжки

Зміни стосуються руху велосипедистів, пішоходів та людей з порушенням зору. Зокрема, запроваджується нове визначення велосипедної дороги, значення смуги та переїзду.

У ПДР зазначено права та обов’язки велосипедистів, зарегламентовано їхні дії під час руху, суміжний рух пішоходів та людей з порушенням зору.