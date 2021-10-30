Двохсотрічну будівлю Одеського художнього музею відновлять у рамках Великого будівництва Зеленського

На Одеський національний художній музей, розташований у колишньому палаці Потоцьких та побудований у 1810-1820 роках, очікує масштабна реставрація у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Що буде зроблено в музеї, стало відомо під час його відвідин Володимиром Зеленським 29 жовтня.

— Треба не лише відреставрувати будівлю, покращити середовище, де зберігаються експонати, а й створити гідні умови для працівників музею, для яких це не просто робота, а життєве покликання, – сказав президент під час ознайомлення з експозицією музею.

У колекції Одеського художнього музею, який отримав статус національного цього року після смерті його директора Олександра Ройтбурда, сьогодні зберігається понад 10 тис. експонатів, серед яких, зокрема, і картини самого Ройтбурда, що керував музеєм з 2018 до 2021 років.

— Завдяки енергії й таланту Олександра Ройтбурда, який залишив тут частинку своєї душі, музей набув зовсім іншого значення не лише для Одеси, а й для всієї України. Це місце стає своєрідним магнітом для поціновувачів мистецтва зі всього світу, – зазначив Зеленський.

Минулого року музей відвідало близько 30 тис. людей. У фондах музею є роботи Івана Айвазовського, Василя Кандинського, майстрів Одеської школи живопису, художників XX століття та твори сучасного мистецтва. Тут також регулярно проводять заходи, присвячені українській культурі та реалізації прав та свобод людини.

Колишній палац Потоцьких, у якому розташований музей, є пам’яткою культурної спадщини національного значення. До складу музейного комплексу входять також фондові та адміністративні приміщення, грот, реставраційна майстерня, клас для дитячих занять та галерея Жовті велетні.

Під час реставрації в усіх приміщеннях буде проведено ремонт перекриттів, реставровано стіни, підлогу та стелі. Тут також проведуть звуко- та теплоізоляційні роботи, відремонтують усі фасади, санвузли зроблять інклюзивними та встановлять ліфт. За планом, реставрація має завершитися у 2025 році.

Програма Володимира Зеленського Велика реставрація, що входить до національної програми Велике будівництво, передбачає відновлення найближчими роками щонайменше 150 об’єктів культурної та історичної спадщини.