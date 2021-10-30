Крок 1. З’ясовуємо, на кого може бути оформлена пенсія у зв’язку з втратою годувальника
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається, якщо є непрацездатні члени сім’ї, яких повністю утримував померлий. Його батьки або один з подружжя з інвалідністю чи на пенсії мають право отримувати соціальні виплати. Крім цього, право на виплати мають діти (рідні та усиновлені) до 18 чи 23 років (у випадку навчання на денній формі чи настання сирітства у зв’язку з втратою годувальника).
Якщо у померлого залишилися діти до 8 років, за якими доглядають близькі члени сім’ї, то такі родичі теж мають право на призначення соціальної пенсії. Єдина умова — вони не повинні працювати.
Крок 2. Збираємо документи для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника
Окрім заяви, потрібно підготувати:
Документи померлого годувальника:
- індивідуальний податковий номер (ІПН) — видається податковою адміністрацією;
- довідка про склад сім’ї — можна взяти в Центрі з надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- довідка про смерть годувальника — видається відділом державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС);
- трудова книжка або інші документи, які надають інформацію про страховий стаж померлого (на день смерті він повинен був мати страховий стаж, достатній для пенсії за III групою інвалідності).
* Для пенсії також можуть врахувати доходи померлого годувальника за будь-які 60 місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року. Це відбувається за бажанням родичів або якщо страховий стаж покійного з 01.07.2000 року був менше 5 років.
Це означає, що ви маєте право звернутися до бухгалтерії підприємства, де працювала особа до 30.06.2000, і попросити довідку про доходи померлого годувальника під час роботи. У деяких випадках це допоможе збільшити розмір соціальних виплат непрацездатних членів сім’ї. Проте це не є обов’язковим.
Документи заявника, якому призначається соціальна пенсія у зв’язку з втратою годувальника:
- паспорт або свідоцтво про народження;
- довідка про реєстрацію;
- ІПН та копія;
- підтвердження сімейного зв’язку з померлим (свідоцтво про народження, паспорт, свідоцтво про шлюб тощо);
- докази того, що непрацездатні члени сім’ї (крім дітей) утримувалися коштом померлого годувальника (наприклад, довідка про місце реєстрації за однією адресою з померлим);
- трудова книжка особи, якій призначатиметься соціальна пенсія у зв’язку з втратою годувальника;
- довідка із закладу освіти, де заявник навчається на денній формі (якщо це потрібно);
- довідка про те, що один з подружжя чи непрацездатні близькі родичі доглядають за дітьми померлого годувальника до 8 років (за необхідності).
Крім цього, можна подати й інші документи для отримання права на соціальні виплати залежно від конкретного випадку. Наприклад, рішення про опікунство у зв’язку з втратою годувальника або підтвердження особливого статусу померлого годувальника чи заявника.
Зверніть увагу, що до оригіналів документів також додаються їхні копії. Потрібно надати ще фото людини, якій призначатиметься пенсія.
Крок 3. Подаємо заяву для отримання соціальної пенсії у зв’язку з втратою годувальника
Звертаємося до місцевого відділу Пенсійного фонду України. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника може бути оформлена також онлайн.
Крок 4. Отримуємо своє пенсійне посвідчення
Після того, як зібрали всі потрібні документи та подали заяву на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, залишається чекати схвального рішення та отримання соціальних виплат. Якщо ви звернулися протягом одного року, пенсія у зв’язку з втратою годувальника сім’ї призначатиметься з наступного після смерті дня.