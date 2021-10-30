Окрім заяви, потрібно підготувати:

Документи померлого годувальника:

індивідуальний податковий номер (ІПН) — видається податковою адміністрацією;

довідка про склад сім’ї — можна взяти в Центрі з надання адміністративних послуг (ЦНАП);

довідка про смерть годувальника — видається відділом державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС);

трудова книжка або інші документи, які надають інформацію про страховий стаж померлого (на день смерті він повинен був мати страховий стаж, достатній для пенсії за III групою інвалідності).

* Для пенсії також можуть врахувати доходи померлого годувальника за будь-які 60 місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року. Це відбувається за бажанням родичів або якщо страховий стаж покійного з 01.07.2000 року був менше 5 років.

Це означає, що ви маєте право звернутися до бухгалтерії підприємства, де працювала особа до 30.06.2000, і попросити довідку про доходи померлого годувальника під час роботи. У деяких випадках це допоможе збільшити розмір соціальних виплат непрацездатних членів сім’ї. Проте це не є обов’язковим.

Документи заявника, якому призначається соціальна пенсія у зв’язку з втратою годувальника:

паспорт або свідоцтво про народження;

довідка про реєстрацію;

ІПН та копія;

підтвердження сімейного зв’язку з померлим (свідоцтво про народження, паспорт, свідоцтво про шлюб тощо);

докази того, що непрацездатні члени сім’ї (крім дітей) утримувалися коштом померлого годувальника (наприклад, довідка про місце реєстрації за однією адресою з померлим);

трудова книжка особи, якій призначатиметься соціальна пенсія у зв’язку з втратою годувальника;

довідка із закладу освіти, де заявник навчається на денній формі (якщо це потрібно);

довідка про те, що один з подружжя чи непрацездатні близькі родичі доглядають за дітьми померлого годувальника до 8 років (за необхідності).

Крім цього, можна подати й інші документи для отримання права на соціальні виплати залежно від конкретного випадку. Наприклад, рішення про опікунство у зв’язку з втратою годувальника або підтвердження особливого статусу померлого годувальника чи заявника.

Зверніть увагу, що до оригіналів документів також додаються їхні копії. Потрібно надати ще фото людини, якій призначатиметься пенсія.