З 1 листопада на дорогах Києва заборонять їздити зі швидкістю 80 км/год: список вулиць

У Києві з 1 листопада скасовують підвищення швидкості руху автомобілів до 80 км/год на семи вулицях.

Як поінформували в Київській міській держадміністрації, з 1 листопада до 1 квітня наступного року максимально дозволена швидкість руху на дорогах столиці становитиме 50 км/год. Виняток – ділянки, де дозволена швидкість є ще нижчою.

Відтак, з 1 листопада буде заборонено рухатися зі швидкістю 80 км/год на таких вулицях:

• Набережне шосе;

• Наддніпрянське шосе;

• Столичне шосе;

• проспект Бажана;

• вулиця Саперно-Слобідська;

• вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

• проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака).

У ніч на 1 листопада на цих вулицях буде демонтовано 90 дорожніх знаків 3.29 (Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км/год). Відтак, у столиці діятиме єдиний швидкісний режим.

Варто зазначити, що в Києві вже не один рік дозволяють на низці вулиць швидкість руху транспорту до 80 км/год. Така норма зазвичай діє в період з 1 квітня до 1 листопада, а на зимовий період скасовується.

Перелік вулиць щороку конкретизується відповідним актом після обстеження доріг.

З 1 листопада 2021 року набувають чинності зміни до правил дорожнього руху: в Україні з’являться нові знаки та дорожня розмітка.

Серед нових дорожних знаків – житлова зона, пішохідна дорога, в’їзд у населений пункт та виїзд із нього, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху, місце для заряджання електрокарів, платна дорога, діагональний пішохідний перехід та інші.